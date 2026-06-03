Алекс и Симеон Николови са оптимисти за представянето на България в Лигата на нациите

Мъжкият ни национален отбор замина за Аржентина, където ще протече последният етап от подготовката за турнира Лигата на нациите. Селекцията ни е с високи амбиции за успешно представяне в турнира. В Росарио тимът ни ще се изправи в контролна среща срещу домакините, преди да замине за Бразилия, където е първият турнир от Лигата на нациите.

Разпределителят на българския национален отбор по волейбол Симеон Николов е сигурен, че "трикольорите" имат шансове за ново запомнящо се представяне в предстоящите турнири, между които е и европейското първенство на родна земя в края на лятото.

"Целта и нашата мечта за това лято е да стигнем възможно най-далече и в двете първенства, защото и във ВНЛ е ключово да се представяме добре, тъй като играем за ранкинг, защото финалната цел и най-голямата награда за нас е да се класираме на Олимпиадата 2028", заяви Алекс Николов.

"Смело можем да кажем, че сме много напреднали от мината година, и от опит, и от гледна точка на физика, техника и всичко, така че вече целите ни са много по-големи от това да спечелим няколко мача, да играем добре", добави Симеон Николов.

Александър и Симеон Николови говориха още и за съвместното си бъдеще в клубния Кучине Лубе Чивитанова, където ще бъдат съотборници от началото на новия сезон.

"Със сигурност те знаят, че двама брата са повече от двама човека, те са като трима", сподели Алекс.

"Не беше много трудно, аз винаги съм искал да играя с него и в Италия, така че съм развълнуван. Целите са винаги да се борим за златото", каза Симеон.

България започва участието си в Лигата на нациите на 10 юни с двубой срещу Белгия, а след това играчите на Джанлоренцо Бленджини ще срещнат още тимовете на Иран, Аржентина и Сърбия.

Вижте репортажа на Калин Гугов във видеото!