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Бленджини обяви състава на България за първата седмица от турнира Лига на нациите

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Спорт
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Световният вицешампион започва участието си на 10 юни с двубой срещу Белгия от 19:00 часа.

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Селекционерът на мъжкия национален отбор по волейбол Джаноренцо Бленджини обяви състава, на който ще разчита за първата седмица от турнира Лига на нациите (VNL), която ще се проведе в Бразилия.

Българският тим, който е световен вицешампион, започва участието си на 10 юни с двубой срещу Белгия от 19:00 часа българско време. След това националите ще изиграят още три срещи в рамките на първия турнир от надпреварата.

Програмата на България в първата седмица на VNL е следната:

10 юни, 19:00 ч. – България – Белгия
11 юни, 22:30 ч. – България – Иран
13 юни, 21:30 ч. – България – Аржентина
14 юни, 20:30 ч. – България – Сърбия

Състав на България:

Разпределители: Симеон Николов, Стоил Палев

Диагонал: Венислав Антов

Посрещачи: Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Денислав Бърдаров, Мартин Атанасов, Жасмин Величков

Централни блокировачи: Алекс Грозданов, Борис Начев, Илия Петков, Преслав Петков

Либеро: Дамян Колев, Руси Желев.

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