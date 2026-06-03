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Министерството на туризма осъжда възможност за партньорство БФВ

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Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
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Причината е европейското първенство по волейбол през септември.

Любомир Ганев
Снимка: Startphoto.bg
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От 9 до 22 септември София ще посрещне Европейското първенство по волейбол, което създава условия за популяризиране на България като атрактивна дестинация за спортен туризъм.

"В Министерството на туризма днес бяха обсъдени условията за сътрудничество с Българската федерация по волейбол (БФВ) във връзка с предстоящите мачове от европейското първенство, на които София ще бъде домакин. Престижният международен турнир ще се проведе в периода 9-22 септември", се казва в съобщение на БФВолейбол в сряда.

Заместник-министърът на туризма Георги Тодоров обсъди с председателя на федерацията Любомир Ганев възможностите за рекламно позициониране на туристическия бранш и на България като дестинация в рамките на първенството.

След изключително успешната за българския волейбол 2025 година и историческото постижение на мъжкия национален отбор, който спечели световен вицешампион, предстоят още спортни емоции и волейбол от най-високо ниво.

На срещата в Министерството на туризма присъства и алпинистът Георги Колевичин, старши юрисконсулт в институцията, който наскоро се завърна от хималайската си експедиция след покоряване на най-високия връх в света - Еверест.

#Европейско първенство по волейбол за мъже 2026 г. #Любомир Ганев #Българска федерация по волейбол #Министерство на туризма

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