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Националният отбор започва подготовка за ЕвроВолей 2026

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Националите ще се готвят в „Арена СамЕлион“ до 28 август.

александър николов завърши реализатор номер световното първенство волейбол
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Мъжкият национален отбор на България започва подготовката си за европейското първенство по волейбол, което ще се проведе от 9 до 27 септември. Селекционерът Джанлоренцо Бленджини ще проведе подготовката на тима на два етапа, като първата част ще бъде в Самоков.

Националите ще се готвят в „Арена СамЕлион“ до 28 август, а по време на лагера ще изиграят и първите си две контролни срещи. На 25 и 26 август България ще премери сили с националния отбор на Чехия.

Вторият етап от подготовката започва на 30 август, когато тимът се мести в София. Тренировките ще се провеждат в „Арена 8888 София“, където на 1 и 2 септември „лъвовете“ ще изиграят още две проверки срещу Сърбия.

За началото на подготовката Джанлоренцо Бленджини определи следния състав:

Разпределители: Симеон Николов, Стоил Палев
Централни блокировачи: Алекс Грозданов, Борис Начев, Илия Петков, Преслав Петков
Посрещачи: Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Георги Татаров, Денислав Бърдаров, Мартин Атанасов, Руси Желев, Жасмин Величков
Диагонал: Венислав Антов
Либеро: Дамян Колев

#Национален отбор на България по волейбол за мъже

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