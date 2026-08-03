Националният отбор започва подготовка за ЕвроВолей 2026

Мъжкият национален отбор на България започва подготовката си за европейското първенство по волейбол, което ще се проведе от 9 до 27 септември. Селекционерът Джанлоренцо Бленджини ще проведе подготовката на тима на два етапа, като първата част ще бъде в Самоков.



Националите ще се готвят в „Арена СамЕлион“ до 28 август, а по време на лагера ще изиграят и първите си две контролни срещи. На 25 и 26 август България ще премери сили с националния отбор на Чехия.



Вторият етап от подготовката започва на 30 август, когато тимът се мести в София. Тренировките ще се провеждат в „Арена 8888 София“, където на 1 и 2 септември „лъвовете“ ще изиграят още две проверки срещу Сърбия.



За началото на подготовката Джанлоренцо Бленджини определи следния състав:



Разпределители: Симеон Николов, Стоил Палев

Централни блокировачи: Алекс Грозданов, Борис Начев, Илия Петков, Преслав Петков

Посрещачи: Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Георги Татаров, Денислав Бърдаров, Мартин Атанасов, Руси Желев, Жасмин Величков

Диагонал: Венислав Антов

Либеро: Дамян Колев