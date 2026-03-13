Венислав Антов и Туркоа записаха ново поражение във френското първенство

Българският национал се отчете с 14 точки, но тимът му отстъпи на Плесис-Робинсон

Българският национал Венислав Антов и неговият тим Туркоа допуснаха нова загуба във френската Marmara Spike Ligue. В среща от предпоследния 25-и кръг на редовния сезон отборът отстъпи като домакин на Плесис-Робинсон с 1:3 (25:23, 19:25, 21:25, 18:25).

Двубоят се игра пред повече от 1500 зрители в зала "Пиер Дюмортие“. Въпреки добрия старт и спечеления първи гейм, домакините не успяха да задържат нивото си и съперникът направи пълен обрат.

Антов изигра стабилен мач и завърши с 14 точки (1 ас и 37% ефективност в атака). Със същия актив се отчете и Мичъл Стаал, който добави и 5 блокади при 47% ефективност в нападение. Най-резултатен за Туркоа беше Том Лейвин с 18 точки.

За победителите от Плесис-Робинсон най-силен мач изигра Жереми Мукеленге, който реализира 27 точки (4 блока и 59% ефективност в атака). Брет Уайлдмън и Нейтън Кановас добавиха съответно 15 и 13 точки за успеха.

Въпреки поражението Туркоа запазва третото място във временното класиране с 50 точки след 18 победи и 7 загуби.

В последния, 26-и кръг от редовния сезон тимът на Венислав Антов гостува на Нарбон. Срещата е насрочена за 21 март (събота) от 21:00 часа българско време.

