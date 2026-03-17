Започна спасителната акция по изваждането на овце от дълбока пропаст в Кърджалийско

В района на язовир "Студен кладенец" край Кърджали се провежда безпрецедентна акция за спасяване на две овце и малко агънце, попаднали в огромна пропаст. Те били подплашени от куче.

Първоначално на мястото са били две животни, но междувременно едното е родило. Овцете са прекарали над два месеца на недостъпната скала, без възможност сами да се измъкнат.

Спасителите подготвят сложна операция, при която трябва да се спуснат с въжета на около 170 метра, за да достигнат до тях. Един от обсъжданите варианти е овцете да бъдат упоени и след това изтеглени нагоре, но тежките условия и голямата височина правят акцията несигурна. Четири екипа и двама алпинисти работят на място.