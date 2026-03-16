Алпинисти ще спасяват бедстващите овце в дълбока пропаст близо до Кърджали

Стотици хора предложиха помощ за спасяването на овцете, паднали в дълбока пропаст край село Широко поле, близо до Кърджали. Повече от месец животните оцеляват на тясна площадка в скалите без храна и вода. Веднага щом разбра за случая, „България в 60 минути“, заедно със Спасителния център за диви животни към „Зелени Балкани“, организира акция за извеждане на бедстващите овце. Утре сутрин алпинисти ще се спуснат в дълбоката над 400 метра пропаст, ще опитат да уловят животните и със специално оборудване да ги изтеглят на безопасно място.

Репортажът за бедстващите овце, излъчен в „България в 60 минути“, събуди съчувствието на зрители. Собственикът на животните разказва, че е получил предложения за помощ от цялата страна. Хълми Хайрула продължава да проверява всеки ден как са овцете.

Хълми Хайрула, собственик на овцете: "Живи са. Вчера бях на оглед, видях ги. Живи са все още, чакат спасяване. - БНТ: А ти чакаш ли ги? - И аз ги чакам също. И да видим сега утре акцията каква ще е. Дано да ги спасим безаварийно. Защото там ще се спускат хора."

Въпреки призива на Спасителен център "Зелени Балкани" да не се ходи към скалите край Широко поле, новината за изпадналите в беда животни е привлякла в района много хора през почините дни.

Шукри Исмаил, кмет на с. Широко поле: "О, събота и неделя доста народ, над 1000 души минават. Много туристи. Особено до язовира, до въжения мост на Лисиците, до Моняк отиват. - БНТ: Сега и заради овцете? - Заради овцете сигурно – хората са любопитни. Нормално, хората са любопитни."

Предстоящата спасителна акция буди вълнения и сред жителите на Широко поле. Някои са оптимисти, други - песимисти.

Осман Мустафа: "И аз не знам как ще ги спасяват. Ще можем ли да ги спасим? Не вярвам. Кой ще слиза там? - БНТ: Има специалисти, ветеринари, алпинисти. Алпинистите да слязат да ги освободят оттам. Ама не вярваш. - Аз не вярвам. Сигурно ще си умрат там." Шукри Исмаил, кмет на с. Широко поле: "Вярвам, че ще успеят." - БНТ: А ти вярваш ли, че ще бъдат спасени? Хълми Хайрула: Вярвам, защото хората са така, искат да помагат, търсят ме още алпинисти, викат да помогнем. Има шанс, като че ли. Дано!"

Екипът от Спасителния център за диви животни "Зелени Балкани" ще пристигне утре сутрин в Широко поле. Получено е специално оборудване, което да помогне в рискованото начинание. Шансът за спасяване не е голям, но специалистите ще направят всичко възможно, за да имат животните шанс за живот.