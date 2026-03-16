Закриха с бляскава церемония Зимните паралимпийски игри в Милано/Кортина

С красива церемония на стадиона за кърлинг в Кортина д’Ампецо бяха закрити зимните Паралимпийски игри в Милано/Кортина. Форумът приключи след десет състезателни дни, изпълнени с оспорвани надпревари и рекордно участие.

В игрите се включиха 611 състезатели от 55 държави, които се бориха за 79 комплекта медали в шест спорта. Това е най-големият брой участници в историята на зимните Параолимпийски игри.

На първо място в класирането по нации завърши Китай с общо 44 медала, от които 15 златни. Втори се наредиха Съединените щати с 24 отличия, а третата позиция зае Русия с 12 медала. Домакините от Италия останаха на четвърто място.

България беше представена от една състезателка - Стела Янчовичина, която записа две 16-и места в дисциплините на алпийските ски.

Настоящото издание на игрите ще се запомни и с завръщането на Русия и Беларус в параолимпийските състезания. Двете държави бяха със забрана за участие от 2022 година заради войната в Украйна. Решението за допускането им беше взето през септември миналата година след гласуване на Генералната асамблея на Международния паралимпийски комитет.

В знак на протест срещу това решение отборът на Украйна не присъства на церемониите по откриването и закриването на игрите.

