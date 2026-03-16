Година след трагедията в Кочани: 63 бели стола - символ...
Чете се за: 02:47 мин.
Стефка Костадинова обяви, че напуска БОК, ще участва в...
Чете се за: 03:12 мин.
НОИ: Великденските добавки ще бъдат изплатени с пенсиите...
Чете се за: 01:37 мин.

Закриха с бляскава церемония Зимните паралимпийски игри в Милано/Кортина

Чете се за: 01:35 мин.
Рекордните 611 атлети от 55 държави си оспорваха 79 комплекта медали в шест спорта

Закриха с бляскава церемония Зимните паралимпийски игри в Милано/Кортина
С красива церемония на стадиона за кърлинг в Кортина д’Ампецо бяха закрити зимните Паралимпийски игри в Милано/Кортина. Форумът приключи след десет състезателни дни, изпълнени с оспорвани надпревари и рекордно участие.

В игрите се включиха 611 състезатели от 55 държави, които се бориха за 79 комплекта медали в шест спорта. Това е най-големият брой участници в историята на зимните Параолимпийски игри.

На първо място в класирането по нации завърши Китай с общо 44 медала, от които 15 златни. Втори се наредиха Съединените щати с 24 отличия, а третата позиция зае Русия с 12 медала. Домакините от Италия останаха на четвърто място.

България беше представена от една състезателка - Стела Янчовичина, която записа две 16-и места в дисциплините на алпийските ски.

Настоящото издание на игрите ще се запомни и с завръщането на Русия и Беларус в параолимпийските състезания. Двете държави бяха със забрана за участие от 2022 година заради войната в Украйна. Решението за допускането им беше взето през септември миналата година след гласуване на Генералната асамблея на Международния паралимпийски комитет.

В знак на протест срещу това решение отборът на Украйна не присъства на церемониите по откриването и закриването на игрите.

Вижте репортажа във видеото!

#Зимни паралимпийски игри #Милано/Кортина 2026

