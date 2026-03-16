Среднощен вандализъм в Карловско: Мъж наряза гумите на 36 коли и подпали контейнери

Мъж е нарязал гумите на десетки коли в карловското село Иганово и стрелял с пушка по жена. 57-годишният задържан е подпалил няколко контейнера за смет и е нанесъл щети на електроразпределителни табла.

Истински кошмар за местните жители е била нощта срещу неделя малко след 4.00 ч. сутринта. 57-годишният мъж е стрелял по жена и мъж, които по чудо не са пострадали и също така друг мъж, който се е опитал да го осуети, е с прорезна рана в ръката. Сред потърпевшите е и кметът на населеното място Павел Павлов, който лично е подал сигнал на телефон 112, който каза, че мъжът и жената, по които е стреляно, се намират в добро здраве и в момента са на работа. Десетки автомобили също са осъмнали по улиците с нарязани гуми. По част от колите извършителят е надрал боята с нож и е изкривил чистачките.

При обиска в дома му служителите на реда са открили ножовете, с които са нарязани гумите на автомобилите. Иззети са незаконно притежаван газов пистолет и въздушна пушка. Полицията преглежда записи от охранителните камери, събират се и свидетелски показания. Работата по случая продължава.

Недялка Банкова: "Разбрахме, че не само на нашите коли, а на цялата улица гумите по колите са надупчени с нож. Нямаше го известно време, беше в чужбина, завърнал се е от няколко месеца. Чухме преди няколко дни, че нещо психически не е добре, колко е вярно, не знам. Задържан е за 72 часа и е казал, че като излезе от ареста, ще запали цялото село."

Вижте повече в прякото включване на Владислава Миланова.

#Карловско #нарязани гуми на коли #вандализъм

