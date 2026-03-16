Преди летния сезон: Как кризата в Близкия изток ще се отрази на цените у нас?

Напрежението в Близкия изток вече влияе на записванията за почивка на морето у нас. От бранша във Варна очакват временно забавяне на резервациите. Прогнозите са и за поскъпване на нощувките между 10 и 20%, заради инфлацията.

Заради войната в Близкия изток растящите цени и инфлацията много туристи изчакват, преди да направят резервации за лятната си почивка. Според експерти решаването на конфликта ще има ключово значение за развитието на туристическия сезон през следващите месеци.

Иван Грошев, председател на Асоциацията на инкаминг агенциите: "Има значение колко ще е продължителен конфликтът и съответно какви ефекти ще има върху икономиката и върху поведението на потребителите. Ако допуснем, че това ще трае 4 - 5 седмици, съвсем спокойно може да очакваме подновяване на вълната на записванията."

Нина Чамова, генерален мениджър на туристическа агенция: "Има драстичен спад за дестинации като Дубай, Египет, Тунис. Има дори в някои държави предупреждения и за дестинации като Турция. Хората взимат решение да пътуват на по-безопасни места. От тази гледна точка България би могла за пореден път да се възползва от тази ситуация."

Затова представителите на бранша смятат, че в подобни ситуации най-важното е страната да се рекламира като сигурна туристическа дестинация.

Иван Грошев, председател на Асоциацията на инкаминг агенциите: "Трябва да се излъчват послания за стабилност, за сигурност на държавата, че ние не сме част и няма причина да бъдем част от някакво напрежение, което е в Близкия изток."

Освен международната обстановка, върху туристическия сектор влияят и растящите разходи в бранша. По-високите цени на горивата и услугите са причина за поскъпването на туристическите пакети. Конкуренция между туристическите дестинации обаче ограничава сериозния ръст на цените за нощува – то ще е около 20 на сто.

Силвия Кьосева, собственик на хотел в к.к. Слънчев бряг: "Има повишение толкова, колкото би била инфлацията или във всички други сфери. При нас не търпи толкова спекулации, за които хората говорят толкова, защото средата е много конкурентна."

Ранните резервации остават най-добрият начин за изгодна почивка. А от туристическия бранш се надяват скоро записванията да се върнат в обичайния си ритъм.

