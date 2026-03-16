ГЕРБ утвърди водачите на листите за предсрочните избори на 19 април

Изпълнителната комисия на ГЕРБ утвърди имената на водачите на листите за народни представители на коалиция ГЕРБ-СДС за предсрочните парламентарни избори на 19 април 2026 г.

Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов традиционно ще води две листи – в столичния 25 МИР София и в Пловдив-град. Росен Желязков повежда листата на коалицията в Благоевград. Теменужка Петкова оглавява листите в Русе и Търговище. Заместник-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев този път, освен листата в Габрово, ще води и в столичния 23 МИР София. Делян Добрев също ще води две листи - тази в 24 МИР София, както и листата в в Хасково. Цвета Караянчева отново ще води в Кърджали и Пловдив-област.

Ето имената на водачите на листите на коалиция ГЕРБ-СДС за всички избирателни райони:

1 МИР Благоевград - Росен Желязков

2 МИР Бургас - Жечо Станков

3 МИР Варна - Владислав Горанов

4 МИР Велико Търново - проф. д-р Костадин Ангелов

5 МИР Видин - Росица Кирова

6 МИР Враца - Красен Кръстев

7 МИР Габрово - Томислав Дончев

8 МИР Добрич - Деница Сачева

9 МИР Кърджали - Цвета Караянчева

10 МИР Кюстендил - Христо Терзийски

11 МИР Ловеч - Николай Нанков

12 МИР Монтана - Румен Христов

13 МИР Пазарджик - Стефан Мирев

14 МИР Перник - Георг Георгиев

15 МИР Плевен - Валери Лачовски

16 МИР Пловдив град - Бойко Борисов

17 МИР Пловдив област - Цвета Караянчева

18 МИР Разград - Красимир Вълчев

19 МИР Русе - Теменужка Петкова

20 МИР Силистра - Милен Делийски

21 МИР Сливен - Десислава Танева

22 МИР Смолян - Красимир Събев

23 МИР София град - Томислав Дончев

24 МИР София град - Делян Добрев

25 МИР София град - Бойко Борисов

26 МИР София област - Младен Маринов

27 МИР Стара Загора - Красимир Вълчев

28 МИР Търговище - Теменужка Петкова

29 МИР Хасково - Делян Добрев

30 МИР Шумен - Даниел Митов

31 МИР Ямбол - Димитър Иванов