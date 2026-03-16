ГЕРБ утвърди водачите на листите за предсрочните избори на 19 април

Изпълнителната комисия на ГЕРБ утвърди имената на водачите на листите за народни представители на коалиция ГЕРБ-СДС за предсрочните парламентарни избори на 19 април 2026 г.
Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов традиционно ще води две листи – в столичния 25 МИР София и в Пловдив-град. Росен Желязков повежда листата на коалицията в Благоевград. Теменужка Петкова оглавява листите в Русе и Търговище. Заместник-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев този път, освен листата в Габрово, ще води и в столичния 23 МИР София. Делян Добрев също ще води две листи - тази в 24 МИР София, както и листата в в Хасково. Цвета Караянчева отново ще води в Кърджали и Пловдив-област.
Ето имената на водачите на листите на коалиция ГЕРБ-СДС за всички избирателни райони:
1 МИР Благоевград - Росен Желязков
2 МИР Бургас - Жечо Станков
3 МИР Варна - Владислав Горанов
4 МИР Велико Търново - проф. д-р Костадин Ангелов
5 МИР Видин - Росица Кирова
6 МИР Враца - Красен Кръстев
7 МИР Габрово - Томислав Дончев
8 МИР Добрич - Деница Сачева
9 МИР Кърджали - Цвета Караянчева
10 МИР Кюстендил - Христо Терзийски
11 МИР Ловеч - Николай Нанков
12 МИР Монтана - Румен Христов
13 МИР Пазарджик - Стефан Мирев
14 МИР Перник - Георг Георгиев
15 МИР Плевен - Валери Лачовски
16 МИР Пловдив град - Бойко Борисов
17 МИР Пловдив област - Цвета Караянчева
18 МИР Разград - Красимир Вълчев
19 МИР Русе - Теменужка Петкова
20 МИР Силистра - Милен Делийски
21 МИР Сливен - Десислава Танева
22 МИР Смолян - Красимир Събев
23 МИР София град - Томислав Дончев
24 МИР София град - Делян Добрев
25 МИР София град - Бойко Борисов
26 МИР София област - Младен Маринов
27 МИР Стара Загора - Красимир Вълчев
28 МИР Търговище - Теменужка Петкова
29 МИР Хасково - Делян Добрев
30 МИР Шумен - Даниел Митов
31 МИР Ямбол - Димитър Иванов