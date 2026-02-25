Служебният правосъден министър присъства на заседанието на Прокурорската колегия на ВСС

Прокурорската колегия на ВСС избира ръководител на Софийската районна прокуратура. Това е първото заседание след след назначаването на Андрей Янкулов на поста служебен министър на правосъдието. Самият Янкулов пристигна на заседанието със заявката, че има въпроси към единствения кандидат за ръководител на най-голямата прокуратурата у нас.

За разлика от вчерашното заседание на Съдийската колегия, на което Андрей Янкулов също дойде, но то не се състоя, днес заседанието на прокурорската колегия започна само с един отсъстващ от състава. Служебният правосъден министър обясни, че в рамките на мандата си, както той, така и неговите заместници ще присъстват на заседанията на Пленума и на заседанията на отделните колегии в Висшия съдебен съвет максимално често.

Андрей Янкулов, служебен министър на правосъдието: "Това, според мен, е едно дължимо институционално уважение към съдебната власт и към общността на прокурорите и затова съм тук днес. Има и важен избор, който ще се прави на административен ръководител на софийска районна прокуратура- районен прокурор, с един кандидат отново избор, имам въпроси към г-н Малчев, кандидата, надявам се да има заседание."

Янкулов успя да зададе въпросите към Марин Малчев в хода на заседанието.

