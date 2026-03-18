БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

Найден Тодоров: Искам да спрем да говорим само за пари и да почнем да говорим за смисъла на това, което правим

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Искам да спрем да говорим само за пари и да почнем да говорим за смисъла на това, което правим. Това каза служебният министър на културата Найден Тодоров в студиото на "Денят започва".

Министър Тодоров обясни, че начинът на финансиране на театрите у нас е трябвало да бъде променен още преди няколко години, когато се е разбрало, че настоящият вече не работи. Този модел е довел дотам, че държавните културни институти са се превърнали в пазарни конкуренти на частните, което Найден Тодоров определи като „абсурд“. За него проблем и това, че в момента в културата се измерва количество, а не качество, което той се надява да промени.

Найден Тодоров, служебен министър на културата: „Трябва да се измерва не количество, оборот на пари, колко пари печелим. Трябва да се измерва каква продукция създаваме, за кого я създаваме, какво е нейното отражение върху обществото. Естествено, приходът е един от тях. Броят посетители. Броят посетители в града, в който сте ситуирани. Защото това, което се случва в момента е, че театри, които се намират в малки градове, им се налагат да пътуват из цялата страна, понеже в този град няма достатъчно публика, за да направят онези приходи, които им се изискват по закон. Съответно, трябва да се сложи формула, по която посетителите в театъра да са процентно обвързани с населението в съответното място. Защото няма как да искаме от Софийска филхармония да има 1200 човека публика на концерт и да искаме от Симфониета Видин да има 1200 човека публика на концерт. Това е убийство, например, за Видинския оркестър. Единият от измерителите е какво е съотношението на хората, които се интересуват от култура и влизат в залата спрямо населението в града или в това населено място. Друг от измерителите е работата с млади хора. Трети от измерителите е постановки на нови произведения. Работа със съвременни творци.“

Започва битка за промяна на стандарта, по който се финансират музеи, галерии и читалища, допълни министърът на културата. Сред другите проблеми в системата е и Фонд „Култура“, който в началото си е оперирал с 200-300 хиляди лева, а сега, по Плана за възстановяване и устойчивост средствата са нараснали до 90 млн. Министърът увери, че няма да има проблем с финансирането на проектите, назначени са нови верификатори, а скоро ще има и конкурс за нов директор.

По повод Националния филмов център, Николай Тодоров изтъкна, че в тази област има работещи решения в други държави и не е необходимо „да се открива топлата вода“.

Министерството на културата е подготвило 220 събития по повод 150 години от Априлското въстание, то ще бъде отбелязано във всеки по-голям град у нас, каза Найден Тодоров.

Найден Тодоров, служебен министър на културата: „Подготвяме и решение на Министерския съвет, което ще обсъждаме в петък с министъра на финансите за допълнителни средства за събития в общините, в които се е случило Априлското въстание. Имаме съвместни инициативи с Министерството на образованието, с които имам среща днес на обяд точно по този повод. Готвим се усилено за Априлското въстание. В София ще има две големи събития. Едното ще е на Националния исторически музей, другото ще бъде в Националния дворец на културата, със съставите на Българско национално радио. Така че ние не сме забравили Априлското въстание. Ние няма как да го забравим, защото ако го нямаше него, нямаше да има България. В момента се опитваме да наваксаме тези изпуснати срокове и съм твърдо убеден, че то ще правим. Акцентите ще бъдат освен София и общините в които се е случило Априлското въстание, но всъщност то ще бъде отбелязано в всички по-големи населени места в България."

Вижте целия разговор във видеото

#150 години #сценични изкуства #Найден Тодоров, служебен министър на културата #Априлско въстание #честване

Последвайте ни

Още от: Култура

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ