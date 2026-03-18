БЧК-Пловдив раздава хранителни пакети за най-уязвимите

Над 36 000 души от Пловдивска област имат право да получат подкрепа под формата на хранителни пакети, осигурени с европейски средства.

От Агенцията за социално подпомагане и БЧК, които в свои пунктове раздават храните, апелират хората да се възползват до 15 май, за да стигне помощта до всички нуждаещи се.

Вчера започна раздаването на втория транш от продукти по социалната програма. По време на първия транш се раздаваха на нуждаещите се хигиенни препарати. Сега се раздават хранителни продукти, които са 11 на брой.

Директорът на БЧК-Пловдив Таня Георгиева обясни в "Денят започва", че лицата, които са потребители на програмата се определени с наредба.

"Става въпрос за седем групи, като най-голямата е тази на лицата, получавали помощи за отопление през изминалия зимен период, както и семейства на деца с увреждания", поясни тя.

Тенденцията е всяка година броя на нуждаещите се да се увеличава.

