Депутатите трябва да гласуват окончателно удължителния закон за бюджета

Очаква се депутатите да гласуват окончателно удължителния закон за бюджета. С промените се удължава безсрочно държавния бюджет за миналата година.

Вчера план-сметката мина на второ четене през бюджетната комисия. Основният спор беше дали да се позволи на общините да харчат без лимит парите, които са им останали. В крайна сметка бяха приети различни варианта затова.

Окончателното решение се очаква днес в пленарната залата. Според внесените промени от служебният кабинет новият удължителен закон е с валидност докато не бъде приет нов, което трябва да стане от новия парламент след изборите.