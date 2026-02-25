БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Министерският съвет прие промени в удължителния закон за...
Чете се за: 01:50 мин.
Високо напрежение в НС: Депутатите отхвърлиха...
Чете се за: 03:42 мин.
Димитър Бербатов става съветник на премиера Андрей Гюров...
Чете се за: 02:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Георги Иванов: Последните години сме обърнали пирамидата на обратно

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

В интервю за БНТ президентът на БФС коментира как очакваната категоризация на клубовете ще спомогне за подобряването на работата с подрастващи.

Георги Иванов
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В България сме фокусирани върху мъжкия футбол и сме забравили и за развитието на децата. Мнението изрази президентът на футболния съюз Георги Иванов. В интервю за БНТ той коментира как очакваната категоризация на клубовете ще спомогне за подобряването на работата с подрастващи.

„Положително ще бъде, че вече ще се работи по единна методика във всички детско-юношески школи, които влизат в тази категоризация. Дават се насоки на треньорите, дават се насоки на самия клуб, на база инфраструктура, на база тренировъчен процес, на база натоварване. Това се много важни неща за развитието на българския футбол“, каза президентът на БФС.

„Работят 130 федерации. Големи клубове работят с тази фирма, така че ние сме преценили като футболен съюз, че това е изключително важно, за да се промени основата, защото последните години сме обърнали пирамидата на обратно. За нас е важно мъжкия футбол, професионалния и сме забравили развитието на играчи“, добави Иванов.

Цялото интервю с Георги Иванов очаквайте в неделя в предаването „Арена спорт“ по БНТ.

Подробности вижте във видеото!

#Български футболен съюз (БФС) #Георги Иванов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

СГП разпореди предварителна провека за действия на служебния вътрешен министър Емил Дечев
1
СГП разпореди предварителна провека за действия на служебния...
Народното събрание обсъжда ветото на президента върху Изборния кодекс
2
Народното събрание обсъжда ветото на президента върху Изборния кодекс
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
3
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
Великотърновският съд върна на ВКС делото за побоя над директора на полицията в Русе
4
Великотърновският съд върна на ВКС делото за побоя над директора на...
Няма сключени споразумения между "Гранична полиция" и НПО-то на Ивайло Калушев
5
Няма сключени споразумения между "Гранична полиция" и...
4 години война в Украйна: Киев почете жертвите, Москва заговори за ядрен сблъсък
6
4 години война в Украйна: Киев почете жертвите, Москва заговори за...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
3
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
4
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
5
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
6
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...

Още от: Специално за БНТ

ОСК ЦСКА раздадоха наградите си за 2025 г.
ОСК ЦСКА раздадоха наградите си за 2025 г.
Управленска и финансова криза във федерацията по вдигане на тежести Управленска и финансова криза във федерацията по вдигане на тежести
Чете се за: 02:07 мин.
Рами Киуан: Гледам на Купа "Странджа" като подготовка за европейското Рами Киуан: Гледам на Купа "Странджа" като подготовка за европейското
Чете се за: 01:00 мин.
Надежда Алексиева: Ако тези спортисти продължат, можем да очакваме и от следващата Олимпиада медали Надежда Алексиева: Ако тези спортисти продължат, можем да очакваме и от следващата Олимпиада медали
Чете се за: 03:30 мин.
Лора Христова: Щастлива съм и съм безкрайно благодарна на всички, които ни подкрепят Лора Христова: Щастлива съм и съм безкрайно благодарна на всички, които ни подкрепят
Чете се за: 02:10 мин.
БФС подготвя проект за категоризация на клубовете БФС подготвя проект за категоризация на клубовете
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Емил Дечев за случая "Петрохан": Само прокурор може да отстранява полицай от разследването
НА ЖИВО: Емил Дечев за случая "Петрохан": Само прокурор...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Високо напрежение в НС: Депутатите отхвърлиха президентското вето върху промените в Изборния кодекс Високо напрежение в НС: Депутатите отхвърлиха президентското вето върху промените в Изборния кодекс
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Няма сключени споразумения между "Гранична полиция" и НПО-то на Ивайло Калушев Няма сключени споразумения между "Гранична полиция" и НПО-то на Ивайло Калушев
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Министерският съвет прие промени в удължителния закон за бюджета Министерският съвет прие промени в удължителния закон за бюджета
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Тръмп за "Състоянието на Съюза": Двучасовата реч на...
Чете се за: 04:10 мин.
По света
С разрешително или с виза: Въвеждат нови правила за влизане във...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Димитър Бербатов става съветник на премиера Андрей Гюров по...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Мечките Гордо и Флоренция пристигат у нас от Аржентина
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ