Протест в село Войводиново заради лошото състояние на улици и тротоари

Жители на пловдивското село Войводиново протестират заради изключително лошото състояние на улиците и тротоарите. Те вече са подали колективна жалба до кметството, като и до община Марица с настояване за спешни мерки, за да не се стига и до инциденти. Сигнал има и до омбудсмана и до Министерството на регионалното развитие. В една от най-засегнатите улици асфалтът на практика липсва, а след последния дъжд се е наложило да бъде отводнявана. Хората даже са събирали средства за чакалиране на улиците, защото няма как да вървят по тях.

Росица Бакова, жител на с. Войводиново: "Придвижване тук е силно казано, защото е с много голяма трудност. Придвижват се вече, хора се шегуват, че дори и джиповете вече не им помагат, за да се придвижват по тези улици. Извозваме си децата до училище с автомобили, понеже е невъзможно придвижването до там, поради причината, че улиците ни не са обезопасени. Липсват множество тротоари, на много места всичко е залято с вода. Във вкъщи влизаме с автомобила, за да може да се приберем и да излезем, понеже е невъзможно да се стъпи с крак на улицата, за да се ходи пеша."

Хората са категорични, че ако няма отговор на жалбата, под която са се подписали 287 души, ще предприемат още действия.

Недялка Димитрова, жител на с. Войводиново: "Ние също си пуснахме от всички семейства до омбудсмана на Република България, до Министерство на регионалното развитие, защото преди това предишните ни жалби бяха изхвърляни в кошчето. Улицата, на която живеем, е непроходима. Моята майка, която е на 70 години, не може да излезе да си купи хляб, не може да излезе да отиде до джипито, не може да излезе да си купи от аптеката лекарства. Имаме майки с колички, които няма как да минат с количката, с децата си да излязат на центъра. Също и хора, които са в неравностойно положение. Моят брат беше ограничен, преди една година почина, за съжаление, във възможността си да излезе с инвалидната количка, да отиде при комшия, за да живее по-добър живот. Просто няма къде да се стъпи там. Комшиите нашите са сложили чували с пясък."

Кметът на населеното място обясни, че след оглед инженери са му казали, че докато улиците не бъдат отводнени и свързани към канализация не може да се слага асфалт.

Атанас Христозов, кмет на село Войводиново: "Трябва улиците да бъдат отводнени. Кога ще бъдат асфалтирани? При мен казаха следното - докато не бъде приет бюджетът, ние нямаме средства и не можем да го направим това. Приемат ли бюджета, улиците ще бъдат оправени."

