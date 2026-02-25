Хасан Адемов: Социалните плащания са гарантирани

Социалните плащания са гарантирани, каза служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов в предаването "Още от деня".

Хасан Адемов, служебен министър на труда и социалната политика: "Минималните работни заплати и всички плащани в социалната сфера, които са свързани, те не са много, с минималните работни заплати, всички плащани, които са свързани с новата линия на бедност от 390 евро, на практика намират своето място в сегашите плащани. Тоест там проблем няма. Проблем има в тези плащания, които бяха предвидени в проекта на закон за държавния бюджет за 2026 година, който не беше приет."

Адемов беше категоричен, че години наред с инструментите на социалната политика е бил извършван така наречения "контролиран корпоративен вот" и първата му задача на поста е да няма възможност с инструментите на социалната политика да бъде повлияно на свободния избор на български граждани.

Хасан Адемов, служебен министър на труда и социалната политика: "Например, в една социална услуга, заведения за възрастни хора с обреждане, или за хора с особени потребности, в една такава социална услуга, ако примерно има 100 човека, които имат право на глас, като изключвам тези, които са поставени под запрещение, ръководителят на тази социална услуга е в състояние да изготви списък и да ги накара да гласуват по един определен начин."

В опит това да бъде прекратено социалният министър се е срещнал с всички 28 регионални директори на дирекции за социалното подпомагане. Сред предвидените мерки е да се подават сигнали, които ще бъдат проверявани от инспектората на министерството.

Хасан Адемов, служебен министър на труда и социалната политика: "Не може по никакъв начин хората да бъдат поставени пред абсурден избор. Да избират между практиките глаз срещу хляб."

Тази тема ще бъде обсъдена и с новоназначените областни управители на среща в Министерския съвет. Хасан Адемов отрече това да е атака срещу служителите на социалното министерство от една страна и върху местната власт, от друга.

Все още няма решение за великденските добавки за пенсионерите. Хасан Адемов допълни, че има законопроект, който да регламентира и великденската и коледната добавка, за да не стават тези плащания въпрос на "наддаване" между политическите сили.

Имаме амбицията да финализираме така наречената пътна карта да усъвършенстване на пенсионната система, добави Адемов, която тряваше да бъде внесена в парламента още на 14 ноември 2025 година. Има проект, който ще бъде представен на социалните партньори. Надеждата е всички тези мерки, които са свързани с надграждане на модела на пенсионно осигуряване България да доведат до изчистване на пенсионната система от пенсии, несвързани с трудова дейност и други, които да минат в системата на социалното подпомагане, каза още Хасан Адемов.

Според него въпросът с дефицита на НОИ и с увеличаването на осигурителните вноски не може да бъде разгледано отделно от реформата на пенсионната система.

Но най-важното, което трябва да кажем за българските граждани, да бъдат спокойни, че на този етап по никакъв начин не се предвижда увеличение на пенсионната възраст, допълни министърът.

Хасан Адемов отново обясни, че е приел поста на служебен социален министър, за да може да помогне със своята експертиза, със своите знания и умения, за да бъде възстановено по някакъв начин усещането за справедливост и или поне да бъде намалено усещането за несправедливост.

