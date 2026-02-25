БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Хасан Адемов: Социалните плащания са гарантирани

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Запази

Все още не е ясно дали ще има великденски добавки за пенсионерите

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Социалните плащания са гарантирани, каза служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов в предаването "Още от деня".

Хасан Адемов, служебен министър на труда и социалната политика: "Минималните работни заплати и всички плащани в социалната сфера, които са свързани, те не са много, с минималните работни заплати, всички плащани, които са свързани с новата линия на бедност от 390 евро, на практика намират своето място в сегашите плащани. Тоест там проблем няма. Проблем има в тези плащания, които бяха предвидени в проекта на закон за държавния бюджет за 2026 година, който не беше приет."

Адемов беше категоричен, че години наред с инструментите на социалната политика е бил извършван така наречения "контролиран корпоративен вот" и първата му задача на поста е да няма възможност с инструментите на социалната политика да бъде повлияно на свободния избор на български граждани.

Хасан Адемов, служебен министър на труда и социалната политика: "Например, в една социална услуга, заведения за възрастни хора с обреждане, или за хора с особени потребности, в една такава социална услуга, ако примерно има 100 човека, които имат право на глас, като изключвам тези, които са поставени под запрещение, ръководителят на тази социална услуга е в състояние да изготви списък и да ги накара да гласуват по един определен начин."

В опит това да бъде прекратено социалният министър се е срещнал с всички 28 регионални директори на дирекции за социалното подпомагане. Сред предвидените мерки е да се подават сигнали, които ще бъдат проверявани от инспектората на министерството.

Хасан Адемов, служебен министър на труда и социалната политика: "Не може по никакъв начин хората да бъдат поставени пред абсурден избор. Да избират между практиките глаз срещу хляб."

Тази тема ще бъде обсъдена и с новоназначените областни управители на среща в Министерския съвет. Хасан Адемов отрече това да е атака срещу служителите на социалното министерство от една страна и върху местната власт, от друга.

Все още няма решение за великденските добавки за пенсионерите. Хасан Адемов допълни, че има законопроект, който да регламентира и великденската и коледната добавка, за да не стават тези плащания въпрос на "наддаване" между политическите сили.

Имаме амбицията да финализираме така наречената пътна карта да усъвършенстване на пенсионната система, добави Адемов, която тряваше да бъде внесена в парламента още на 14 ноември 2025 година. Има проект, който ще бъде представен на социалните партньори. Надеждата е всички тези мерки, които са свързани с надграждане на модела на пенсионно осигуряване България да доведат до изчистване на пенсионната система от пенсии, несвързани с трудова дейност и други, които да минат в системата на социалното подпомагане, каза още Хасан Адемов.

Според него въпросът с дефицита на НОИ и с увеличаването на осигурителните вноски не може да бъде разгледано отделно от реформата на пенсионната система.

Но най-важното, което трябва да кажем за българските граждани, да бъдат спокойни, че на този етап по никакъв начин не се предвижда увеличение на пенсионната възраст, допълни министърът.

Хасан Адемов отново обясни, че е приел поста на служебен социален министър, за да може да помогне със своята експертиза, със своите знания и умения, за да бъде възстановено по някакъв начин усещането за справедливост и или поне да бъде намалено усещането за несправедливост.

Вижте целия разговор във видеото

#служебен министър на труда и социалната политика #социални плащания #натиск #пенсионна система #хасан адемов #избори

Последвайте ни

ТОП 24

Прокуратурата поиска съдействие от американска служба и Европол за случая "Петрохан"
1
Прокуратурата поиска съдействие от американска служба и Европол за...
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
2
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
СГП разпореди предварителна провека за действия на служебния вътрешен министър Емил Дечев
3
СГП разпореди предварителна провека за действия на служебния...
Осъдиха на 10 години затвор шофьора, убил семейство на Околовръстното шосе в Пловдив
4
Осъдиха на 10 години затвор шофьора, убил семейство на...
Йордан Йовчев - властелинът на халките
5
Йордан Йовчев - властелинът на халките
Президентът Илияна Йотова за войната в Украйна: Силно вярвам, че ще има примирие
6
Президентът Илияна Йотова за войната в Украйна: Силно вярвам, че ще...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
3
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
4
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
5
Случаят "Петрохан": Защо във финансовите отчети на Ивайло...
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла вода трябва да са с дистанционно отчитане
6
До края на 2026 г. – всички топломери и водомери за топла...

Още от: Общество

КЕВР обсъжда цената на природния газ за март
КЕВР обсъжда цената на природния газ за март
Изкуственият интелект в училище - предизвикателства и ползи Изкуственият интелект в училище - предизвикателства и ползи
Чете се за: 04:22 мин.
В "Референдум": 62% от българите не очакват честни избори В "Референдум": 62% от българите не очакват честни избори
Чете се за: 01:12 мин.
На среща в София: Поклон пред героизма на украинския народ и в памет на жертвите от войната На среща в София: Поклон пред героизма на украинския народ и в памет на жертвите от войната
Чете се за: 02:47 мин.
Съдът отказа да спре изпълнението на избора на Милена Милотинова за шеф на БНТ Съдът отказа да спре изпълнението на избора на Милена Милотинова за шеф на БНТ
Чете се за: 00:55 мин.
Шофьорът, причинил жестоката катастрофата на Околовръстното шосе в Пловдив, призна вината си Шофьорът, причинил жестоката катастрофата на Околовръстното шосе в Пловдив, призна вината си
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Има само една проверка на служебния министър на вътрешните работи в прокуратурата, каза Десислава Петрова
Има само една проверка на служебния министър на вътрешните работи в...
Чете се за: 04:15 мин.
У нас
Народното събрание ще гласува ветото на президента върху Изборния кодекс Народното събрание ще гласува ветото на президента върху Изборния кодекс
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Очаква се служебният кабинет да приеме удължаването на удължителния закон за бюджета Очаква се служебният кабинет да приеме удължаването на удължителния закон за бюджета
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Доналд Тръмп произнесе годишната си реч "За състоянието на съюза" Доналд Тръмп произнесе годишната си реч "За състоянието на съюза"
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Ще спират движението по "Дунав мост" на кратки интервали...
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
КЕВР обсъжда цената на природния газ за март
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Започна конкурсът "Сан Ремо"
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Изкуственият интелект в училище - предизвикателства и ползи
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ