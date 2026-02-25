Има само една проверка на служебния министър на вътрешните работи в прокуратурата, каза Десислава Петрова

Има една проверка в прокуратурата срещу служебния вътрешен министър, каза в студиото на „Денят започва“ Десислава Петрова, зам.-председател на Асоциация на прокурорите в България и зам.-градски прокурор на София.

Десислава Петрова, зам.-председател на Асоциация на прокурорите в България и зам.-градски прокурор на София: "Актовете, с които сме сезирани, било то жалби, сигнали или както и да са наименовани, са три. Но те са обединени в една прокурорска преписка и по тях се води една проверка. Винаги, когато прокуратурата е сезирана със сигнал, по закон е длъжна да извърши проверка. Ако ние не предприемем действия по сигнал, самите ние ще допуснем изключително тежко нарушение на закона. И тогава ви вероятно ще ме питате защо нещо не направихте."

Когато се предприема една проверка, тя се предприема за да се установят истиността или неистиността на данните, дали е извършено престъпление или не е, каза Десислава Петрова. И ако се установи, че данни за нарушения и престъпления няма, просто преписката се прекратява, допълни прокурор Петрова.

По повод свиканото от служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов Пленум на прокурорската колегия на ВСС за освобождаването на Борислав Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор, Десислава Петрова обясни:

Десислава Петрова, зам.-председател на Асоциация на прокурорите в България и зам.-градски прокурор на София: "Ако служебната власт желае, както се прокламира, да възстанови нормалното конституционно положение на нещата, то тогава тя трябва да свърши това, за което е призвана - да организира честни и прозрачни избори, които да не оставят съмнение относно легитимността на избраните народни представители, да се сформира стабилно мнозинство, то да попълни регулаторите, включително да се избере състав на Висшия съдебен съвет и той вече в този си вид да избере, не изпълняваш функциите, а титуляр на длъжността главен прокурор, както и председатели разбира се на съдебния съвет."

Според Петрова начинът, по който се тълкува нормата за не повече от шест месеца да може да има изпълняващ функциите е противоречив. И не може да се искам от Пленума на ВСС едва ли не да пререшава този въпрос. Не е ясно какво ще стане, ако Конституционният съд излезе с друго становище.

Десислава Петрова каза още, в съдебната система има много по-сериозни проблеми от кадровите. Сред тях тя цитира разговори с колеги, че съдът е принуден да освобождава обвинени за разпространение на наркотици, защото се чакат експертизи.

По повод думите на бившия председател на Асоциацията на прокурорите - Владимир Николов за натиск директно от Борислав Сарафов и от системата към него, Петрова обясни, че не може да потвърди подобни твърдения. Тя припомни, че Асоциацията, и в предишното си ръководство, и в настоящето си ръководство, не е заставала в защита на кандидатурата на Борислав Сарафов.

Десислава Петрова, зам.-председател на Асоциация на прокурорите в България и зам.-градски прокурор на София: Аз бях част от управителният съвет, който избра да не заемаме страна, ако мога така да се изреза. Не сме изразявали подкрепа за неговата кандидатура, просто поставихме въпроси към него, защото това беше допустимата форма на участие от наша страна в процедурата. Гласувала съм за това решение."

