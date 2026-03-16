Председателят на ОФК Поморие е загиналият мъж в Бургас

Председателят на ОФК Поморие Христо Бургазлиев е загиналият мъж в тъмносив лек автомобил днес следобед в Бургас. Той е поморийски бизнесмен, собственик на едно от оборотните чейндж бюра в Бургас.

Баща е на европейската шампионка по спортни танци Христиана Бургазлиева, като разполага с недвижими имоти на територията на Поморие и не е известно да има финансови проблеми.

БГНЕС припомня, че около 15.17 часа днес полицията в морския град получи съобщение за счупено витринно стъкло на търговски обект, разположен на улица "Поп Георги". Непосредствено след това е получено второ съобщение за открит в купето на лек автомобил, с бургаска регистрация, паркиран до дом №1 на същата улица труп на мъж, седящ на шофьорското място.

Към момента е констатирано, че автомобилът е собственост на 57-годишния мъж, който е от Поморие. Пистолетът е законно притежаван.

На мястото на инцидента продължават процесуално-следствените действия. Извършва се оглед, разпитват се свидетели и се изземват записи от близкоразположени видеокамери. На терен е окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев.

По случая е образувано досъдебно производство.