БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Сланите унищожиха почти изцяло черешовата реколта в...
Чете се за: 03:05 мин.
БАБХ спря вноса на опасни фъстъци от Египет
Чете се за: 01:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Венцеслав Стефанов: Феновете на Славия не знаят защо протестират

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 05:30 мин.
Спорт
Запази

Привържениците на Левски събраха пари, за да спасят клуба, а тези на Славия искат пари от мен да ги издържам, подчерта президентът на "белите".

Венцеслав Стефанов: Феновете на Славия не знаят защо протестират
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Венцеслав Стефанов отново поясни, че няма да изпълни исканията на феновете на Славия да се оттегли от клуба. Президентът на „белите“ разкритикува част от привържениците им, които според него се опитват да рекетират отбора.

В предаването „Денят започва с Георги Любенов“ в ефира на БНТ 1 Стефанов все пак изрази отново готовност да продаде клуба, ако има човек с финанси, който може да го наследи.

Ядосвам се на тези, които го заслужават. Прощавам, защото това е нормално човешко качество, но е хубаво е всеки, който е сгрешил, да си носи последствията. Сушах и говорещите преди мен, макар че става въпрос за политика, нека всеки, който заслужава, да бъде наказан, както и всеки, който заслужава, да бъде подкрепен“, започна философски той, коментирайки и последните политически събития в България.

Босът на столичния тим отново говори за отношенията си с феновете.

„Аз нямам нищо против. Всяко начало има и своя край. Ако представят човек, който може да се грижи за своя отбор, да прави това, което е необходимо. Те казват, че Славия е най-обезпеченият отбор, но от кого и как стана обезпечен? Защо другите отбори го нямат това нещо? Да не би да го направиха тези, които връщат по трибуните и викат комунизъм? Те нямат и представа, не са живели по това време и нямат един работен ден. Искат да продават бира, но Славия не е бирария. Феновете искат да рекетират ние да даваме пари за фенклуба, защото те ни подкрепяли и при гостуващите мачове.“

„Привържениците на Славия са разумни и умни хора. Дали ще съм аз, Иван или Драган, нека работят за Славия. Феновете не могат да ме накарат да го направя. Виждам тролове на трибуните. Те не знаят защо протестират. Тези, които бяха, не са фенове на Славия – татуирани и маскирани. Знам ги от 30 години.  Това са пришълци, които искат да превземат агитката и да рекетират ръководството да им дава пари. Аз съм като пешката в шахмата и нямам заден ход. Ако може да се направи нещо за Славия, да направим. Да, в момента се намираме в криза, но този треньор (б.а. – Ратко Достанич) спи на стадиона и работи за отбора. Създаваме млади футболисти. Ако сте забелязали, в националния отбор имаме шест, седем играчи, които са от нашата школа. Славия няма един лев задължения през тези 30 години. Всичките тези отбори, които преминаха през преименуване, падане и ставане, имат милиони задължение. Никой не обръща внимание на това нещо. Хората, с които сме заедно в клуба, винаги са се борили и са работили да има шанс нашето младо поколение“, отбеляза той.

Шефът на тима от „Овча купел“ изказа своето възхищение към феновете на Левски и сподели, че спечелената титла е напълно заслужена.

„Поклон пред феновете на Левски! Напълно заслужиха титлата си тази година. Тези феновете работеха за Левски. Псевдо привържениците на Славия изпочупиха седалките на стадиона и ние трябва да ги плащаме. Срамота и позор, но това не е публиката на Славия. Стотици хора ме срещата, говорят и дават своето мнение. Феновете на Левски събраха пари, за да спасят клуба, а тези на Славия искат пари от мен да ги издържам. Не съм съгласен с виждането им. Докато аз имам нещо общо, бих напуснал клуба при възможност, ако им по-добра оферта“, каза още той.

Президентът на „белите“ коментира и предстоящия Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико, който ще бъде в ефира на БНТ, както и кога националите ще се класират за световно първенство по футбол.

„Държави като Грузия, Босна и Херцеговина с нищо не с повече от България, даже са по-зле, но са единни като юмрук по отношение на спорта и младите. Тогава има успехи. За съжаление, не сме на предстоящото световно, шансовете да се класираме на другото не са много големи, но не са и изчерпани. Ако новата власт обърне внимание на спорта и контролира как се изразходват средства, които да се отпуснат за него, най-вече училищата, кварталите, отборите при подрастващите, да се работи професионално“, завърши Стефанов.

Повече от гостуването на Венцеслав Стефанов гледайте във видеото! 

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Разкриха телефонна измама в София
1
Разкриха телефонна измама в София
Никола Цолов спечели спринта на Формула 2 в Маями и увеличи преднината си в генералното класиране
2
Никола Цолов спечели спринта на Формула 2 в Маями и увеличи...
Времето през следващите дни: Слънце, дъжд и условия за сутрешни слани
3
Времето през следващите дни: Слънце, дъжд и условия за сутрешни слани
Принцеса Шарлот навърши 11 години
4
Принцеса Шарлот навърши 11 години
Ансамбълът на България зае шесто място в квалификациите и се класира за "Крос битките" на Европейската купа в Баку
5
Ансамбълът на България зае шесто място в квалификациите и се...
Язовир „Пампорово“ не е причина за свлачището край „Райковски ливади“
6
Язовир „Пампорово“ не е причина за свлачището край...

Най-четени

Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край Ботевград
1
Трагедия на пътя: Петима души загинаха при тежка катастрофа край...
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно замърсяване и на първо по облъчване на хората
2
След аварията в Чернобил: България е на 8-о място по радиационно...
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково (СНИМКИ)
3
Гонка и екшън на пътя: Простреляха млад мъж след скандал в Хасково...
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията на българските авиокомпании
4
Журналистът от БНТ Драгомир Драганов получи отличие от Асоциацията...
Коя е Михаела Доцова?
5
Коя е Михаела Доцова?
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?
6
Кой е 241-вият депутат в новия парламент?

Още от: Футбол

НА ЖИВО в "Арена спорт": Левски спечели титла след 17-годишна пауза
НА ЖИВО в "Арена спорт": Левски спечели титла след 17-годишна пауза
Лионел Меси и Интер Маями допуснаха обрат срещу Орландо Сити Лионел Меси и Интер Маями допуснаха обрат срещу Орландо Сити
Чете се за: 02:12 мин.
Порто се пребори за 31-а титла на Португалия Порто се пребори за 31-а титла на Португалия
Чете се за: 01:12 мин.
Ланс не успя да се възползва от грешката на ПСЖ Ланс не успя да се възползва от грешката на ПСЖ
Чете се за: 01:20 мин.
Аталанта се отдалечи от Топ 6 в Серия А Аталанта се отдалечи от Топ 6 в Серия А
Чете се за: 00:42 мин.
ЦСКА срещу Лудогорец и дуелът на Пловдив приковават вниманието ЦСКА срещу Лудогорец и дуелът на Пловдив приковават вниманието
Чете се за: 02:20 мин.

Водещи новини

В очакване на новия кабинет: Какви са приоритетите на управляващи и опозиция?
В очакване на новия кабинет: Какви са приоритетите на управляващи и...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Регионалният министър: Свлачището е с необичайно огромни размери, поне месец ще продължат проучванията Регионалният министър: Свлачището е с необичайно огромни размери, поне месец ще продължат проучванията
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Областният управител на Смолян: В момента нищо не се прави по свлачището в Родопите Областният управител на Смолян: В момента нищо не се прави по свлачището в Родопите
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Сланите унищожиха почти изцяло черешовата реколта в Кюстендилско Сланите унищожиха почти изцяло черешовата реколта в Кюстендилско
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
По-скъпи плодове и по-евтини зеленчуци на борсите у нас
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Андрей Янкулов: Служебният кабинет оставя готови законопроекти по ПВУ
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Тръмп разглежда ново иранско предложение за прекратяване на войната
Чете се за: 02:40 мин.
По света
БАБХ спря вноса на опасни фъстъци от Египет
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ