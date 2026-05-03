Венцеслав Стефанов: Феновете на Славия не знаят защо протестират

Венцеслав Стефанов отново поясни, че няма да изпълни исканията на феновете на Славия да се оттегли от клуба. Президентът на „белите“ разкритикува част от привържениците им, които според него се опитват да рекетират отбора.

В предаването „Денят започва с Георги Любенов“ в ефира на БНТ 1 Стефанов все пак изрази отново готовност да продаде клуба, ако има човек с финанси, който може да го наследи.

„Ядосвам се на тези, които го заслужават. Прощавам, защото това е нормално човешко качество, но е хубаво е всеки, който е сгрешил, да си носи последствията. Сушах и говорещите преди мен, макар че става въпрос за политика, нека всеки, който заслужава, да бъде наказан, както и всеки, който заслужава, да бъде подкрепен“, започна философски той, коментирайки и последните политически събития в България.

Босът на столичния тим отново говори за отношенията си с феновете.

„Аз нямам нищо против. Всяко начало има и своя край. Ако представят човек, който може да се грижи за своя отбор, да прави това, което е необходимо. Те казват, че Славия е най-обезпеченият отбор, но от кого и как стана обезпечен? Защо другите отбори го нямат това нещо? Да не би да го направиха тези, които връщат по трибуните и викат комунизъм? Те нямат и представа, не са живели по това време и нямат един работен ден. Искат да продават бира, но Славия не е бирария. Феновете искат да рекетират ние да даваме пари за фенклуба, защото те ни подкрепяли и при гостуващите мачове.“

„Привържениците на Славия са разумни и умни хора. Дали ще съм аз, Иван или Драган, нека работят за Славия. Феновете не могат да ме накарат да го направя. Виждам тролове на трибуните. Те не знаят защо протестират. Тези, които бяха, не са фенове на Славия – татуирани и маскирани. Знам ги от 30 години. Това са пришълци, които искат да превземат агитката и да рекетират ръководството да им дава пари. Аз съм като пешката в шахмата и нямам заден ход. Ако може да се направи нещо за Славия, да направим. Да, в момента се намираме в криза, но този треньор (б.а. – Ратко Достанич) спи на стадиона и работи за отбора. Създаваме млади футболисти. Ако сте забелязали, в националния отбор имаме шест, седем играчи, които са от нашата школа. Славия няма един лев задължения през тези 30 години. Всичките тези отбори, които преминаха през преименуване, падане и ставане, имат милиони задължение. Никой не обръща внимание на това нещо. Хората, с които сме заедно в клуба, винаги са се борили и са работили да има шанс нашето младо поколение“, отбеляза той.

Шефът на тима от „Овча купел“ изказа своето възхищение към феновете на Левски и сподели, че спечелената титла е напълно заслужена.

„Поклон пред феновете на Левски! Напълно заслужиха титлата си тази година. Тези феновете работеха за Левски. Псевдо привържениците на Славия изпочупиха седалките на стадиона и ние трябва да ги плащаме. Срамота и позор, но това не е публиката на Славия. Стотици хора ме срещата, говорят и дават своето мнение. Феновете на Левски събраха пари, за да спасят клуба, а тези на Славия искат пари от мен да ги издържам. Не съм съгласен с виждането им. Докато аз имам нещо общо, бих напуснал клуба при възможност, ако им по-добра оферта“, каза още той.

Президентът на „белите“ коментира и предстоящия Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико, който ще бъде в ефира на БНТ, както и кога националите ще се класират за световно първенство по футбол.

„Държави като Грузия, Босна и Херцеговина с нищо не с повече от България, даже са по-зле, но са единни като юмрук по отношение на спорта и младите. Тогава има успехи. За съжаление, не сме на предстоящото световно, шансовете да се класираме на другото не са много големи, но не са и изчерпани. Ако новата власт обърне внимание на спорта и контролира как се изразходват средства, които да се отпуснат за него, най-вече училищата, кварталите, отборите при подрастващите, да се работи професионално“, завърши Стефанов.

