Аталанта се отдалечи от Топ 6 в Серия А

Аталанта стигна само до нулево равенство при домакинството на Дженоа в срещата от 35-ия кръг на италианската Серия А.

Тимът се отдалече на шест точки от място в топ 6 и участие в европейските клубни турнири, като шестият Рома приема Фиорентина в понеделник. Аталанта заема седма позиция в подреждането с 55 точки.

Дженоа ще доиграе спокойно сезона, след като се намира на цели 12 точки над зоната на изпадащите - на 14-о място с 40.

Днес предстоят четири срещи от кръга като Ювентус е домакин на Верона, а Интер на Парма.