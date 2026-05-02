БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Опасен разлив на пестициди край свищовското село Вардим
Чете се за: 02:40 мин.
Чете се за: 04:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Никола Цолов спечели спринта на Формула 2 в Маями и увеличи преднината си в генералното класиране

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
Спорт
Запази

"Българският лъв" постигна втората си победа от началото на сезона.

Никола Цолов
Снимка: БТА
Слушай новината

Никола Цолов записа втората си победа от началото на сезона във Формула 2, след като спечели много оспорвана надпревара с Лорънс ван Хупен в спринтовото състезание от Гран при на Маями. Българският пилот бе първенец и в основното състезание в Австралия.

Цолов е лидер в класирането на Формула 2 в средата на втория кръг за сезона и води с девет точки на Ван Хупен.

Цолов започна уикенда с технически проблеми, които на практика не му позволиха да кара в единствената свободна тренировка на новото за Формула 2 трасе в Маями. Той обаче извлече максимума с десето място в квалификациите, което по правилата на обърната решетка му даде първата позиция за спринта.

Българският пилот на Кампос защити лидерството си на старта срещу нидерландеца Ван Хупен, който обаче остана на под секунда зад него дълго време. Цолов допусна първата си грешка в 11-ата обиколка с пресичане на завой, но тя не бе наказана и състезателят на Трайдънт остана зад него.

Ван Хупен обаче получи чиста DRS атака на правата в 13-ата обиколка и изпревари Цолов, но българинът остана плътно зад него и в рамките на следващите пет тура двамата размениха на няколко пъти позициите си.

След 18-ата обиколка Цолов контролираше състезанието от защитна позиция и се справи великолепно, преди да бъде изпреварен в 11-ия завой на последния тур. Българинът обаче запази самообладание и контраатакува в предпоследния завой, за да изпревари нидерландеца и да спечели състезанието с разлика от 0.170 секунди.

Алекс Дън от Родин Моторспорт се включи в битката за първото място в самия край, но финишира на третата позиция.

#Никола Цолов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ