Никола Цолов с трето време в тренировката преди състезанието за Гран при на Канада във Формула 2

Никола Цолов даде трето време в единствената тренировка на пистата "Жил Вилньов" преди състезанието за Голямата награда на Канада във Формула 2.

В Монреал българският пилот на Кампос Рейсинг демонстрира много добра скорост и избра да запази гумите си в края на заниманието, като завъртя само 20 обиколки. Той финишира с време от 1 минута и 22.625 секунди.

По-добро време от Цолов постигнаха само съотборниците в Родин Моторспорт Алекс Дън и Мартин Стерншорн, които обаче направиха по 25 обиколки. Ирландецът даде най-добрия резултат от 1:22.524 минути, което бе с едва 12 хилядни от секундата по-добър резултат от този на норвежеца.

В 21:00 часа българско време предстои ново изпитание за пилотите във Формула 2, които ще участват в квалификацията, определяща реда на стартиране в утрешното спринтово състезание и неделната редовна надпревара.