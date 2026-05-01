Никола Цолов остана на 20-то място в свободната тренировка преди Гран при на Маями във Формула 2

Никола Цолов остана на 20-то място в първата свободна тренировка в Гран при на Маями във Формула 2. Българският пилот на Кампос Лейсинг имаше проблем с болида си и успя да направи едва 5 обиколки на пистата, която е дълга 5.412 километра.

Цолов, който е лидер в генералното класиране, направи най-добрата си обиколка за 1:42.365 минути.

Близо четвърт час след началото на сесията състезателният автомобил на българина спря на трасето, стюардите временно прекратиха надпреварата, а Никола Цолов се прибра в бокса.

Лидер в тренировката е Колтън Херта с време от 1:40.320 минути.

По-късно тази вечер е квалификацията за място в Маями.