Електрически автобус помете три паркирани коли в Хасково...
Чете се за: 00:40 мин.
Ден за размисъл преди предсрочния парламентарен вот на 19...
Чете се за: 01:27 мин.

Никола Цолов: Винаги има шансове да отида във Формула 1, но нищо не е сигурно

от БНТ , Репортер: Бюлент Мюмюнов
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Българският пилот във Формула 2 участва на картинг състезанието за издръжливост "Еко 12 часа на България", което може да гледате пряко по БНТ 3.

никола цолов
Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов заяви, че шансовете да кара във Формула 1 са реални, макар да е много рано да се каже дали това е възможно

Цолов участва на картинг състезанието за издръжливост "Еко 12 часа на България" в Хасково, което може да гледате пряко по БНТ 3.

"Целта ми е да се забавлявам и да разпусна малко. Много се радвам да карам тук. Винаги целта е да спечелим, но най-важно е да прекарам време с приятели. Винаги виждам потенциал в младите български състезатели. Много готино е да видя толкова много картове на едно място. Уникално е. Има много бързи пилоти, което прави състезанието много интересно", сподели той в интервю за БНТ.

Българският представител във Формула 2 започна сезона по добър начин, като спечели състезанието в Австралия.

"Подготовката, която направихме преди сезона, беше правилна. В правилния ритъм сме и това, което правим, работи. Не би трябвало паузата да спре инерцията ми. Продължавам да се подготвям. Сега започва интензивната част от сезона", допълни автомобилистът.

Според него в края на сезона ще си проличи дали от догодина ще кара във Формула 1.

"Винаги има шансове да отида във Формула 1, но нищо не е сигурно. Надявам се да продължаваме в същия дух. Рано е да се каже дали това е възможно. Ще видим в края на годината. За да се случи, трябва да има спонсори, Ред Бул трябва да ме хареса и трябва да се представям добре", поясни Цолов.

Вижте цялото интервю във видеото.

Свързани статии:

Гледайте картинг състезанието "Еко 12 часа на България" в Хасково в ефира на БНТ 3
Гледайте картинг състезанието "Еко 12 часа на България" в Хасково в ефира на БНТ 3
Бъдете с преките включвания по БНТ 3. Началото е в 10:15, а финалът...
Чете се за: 00:27 мин.
ТОП 24

ЦСКА срещу Левски в първия кръг от плейофите
1
ЦСКА срещу Левски в първия кръг от плейофите
Краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици днес и утре
2
Краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици днес и утре
Ватман черпи пътниците, които си купуват билет в трамвая
3
Ватман черпи пътниците, които си купуват билет в трамвая
В събота ще има купесто-дъждовна облачност, с краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици
4
В събота ще има купесто-дъждовна облачност, с краткотрайни,...
Андрей Гюров: Прокуратурата е започнала проверки на премиера, министри и главния секретар на МВР
5
Андрей Гюров: Прокуратурата е започнала проверки на премиера,...
В Лудогорец останаха недоволни от програмата
6
В Лудогорец останаха недоволни от програмата

Най-четени

Почина композиторът Кирил Икономов
1
Почина композиторът Кирил Икономов
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
2
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
3
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
4
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
5
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)
6
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)

Още от: Видео

Гледайте картинг състезанието "Еко 12 часа на България" в Хасково в ефира на БНТ 3
Гледайте картинг състезанието "Еко 12 часа на България" в Хасково в ефира на БНТ 3
Христо Мусков в предаването "Аз съм" Христо Мусков в предаването "Аз съм"
Чете се за: 03:35 мин.
В Лудогорец останаха недоволни от програмата В Лудогорец останаха недоволни от програмата
Чете се за: 02:35 мин.
Спортни новини 17.04.2026 г., 21:00 ч. Спортни новини 17.04.2026 г., 21:00 ч.
Радослав Атанасов: Надявам се на 3-4 медала от европейското първенство Радослав Атанасов: Надявам се на 3-4 медала от европейското първенство
Чете се за: 01:30 мин.
Добрин Гьонов: БФС мисли за благото на националните отбори Добрин Гьонов: БФС мисли за благото на националните отбори
Чете се за: 01:42 мин.

Водещи новини

Ден за размисъл преди предсрочния парламентарен вот на 19 април
Ден за размисъл преди предсрочния парламентарен вот на 19 април
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Трима души са в болница след тежка катастрофа между два автомобила в Шумен Трима души са в болница след тежка катастрофа между два автомобила в Шумен
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Камион, натоварен с картофи, се преобърна на АМ "Тракия" (СНИМКИ) Камион, натоварен с картофи, се преобърна на АМ "Тракия" (СНИМКИ)
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Електрически автобус помете три паркирани коли в Хасково (СНИМКИ) Електрически автобус помете три паркирани коли в Хасково (СНИМКИ)
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Първи конвой танкери премина през Ормузкия проток
Чете се за: 03:35 мин.
По света
ЦИК с разяснения как протича гласуването с машина стъпка по стъпка
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Въпреки новите изборни правила: Смяна на членове на СИК-ове в...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
БНТ проследява изборния ден – от 6.55 ч. до последния анализ...
Чете се за: 02:35 мин.
Общество
