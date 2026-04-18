Камион, натоварен с картофи, се преобърна на АМ "Тракия" (СНИМКИ и ВИДЕО)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Иван Янев
В района на катастрофата се е образувала голяма тапа

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Тежка катастрофа блокира движението на 118-ия км на магистрала "Тракия" в посока Бургас. Рано тази сутрин тир, натоварен с картофи, се е преобърнал, засипвайки платното с тонове стока.

Поради високата скорост машината буквално е помляла мантинелите от двете страни на пътя и се е завъртяла в посока, обратна на движението. На мястото работят екипи на АПИ и "Пътна полиция".

В момента преминаването в района се осъществява изключително бавно само в изпреварващата лента. Образувала се е голяма тапа.

Шофьорите трябва да бъдат внимателни и търпеливи, тъй като операцията по изтеглянето на камиона и разчистването на асфалта ще продължи до ранния следобед.

снимки: БНТ

#преобърнат камион #преобърнат тир #картофи #катастрофа на АМ "Тракия"

