САЩ удължи изключението за покупка на руски петрол

Вашингтон удължи с един месец изключението за покупка на санкциониран руски петрол и петролни продукти, блокирани в морето. Целта е да се ограничи ръста на цените, заради кризата в Близкия изток.

Американското министерство на финансите позволи покупката на вече натоварен на кораби петрол до 16 май. Въпреки обявеното вчера пълно отваряне на Ормузкия проток, трафикът през ключовия петролен маршрут остава ограничен, заради опасения за сигурността на корабоплаването.

Група от около 20 танкера, контейнеровози и кораби за насипни товари снощи се отказаха да преминат през протока. Цената на петрола сорт "Брент" остава малко над 90 долар за барел.