БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Илияна Йотова: Моят глас е моето аз, то на никой не може...
Чете се за: 02:40 мин.
Андрей Гюров: Прокуратурата е започнала проверки на...
Чете се за: 02:55 мин.
БНТ проследява изборния ден – от 6.55 ч. до...
Чете се за: 02:35 мин.
Мащабни акции срещу купуването на гласове два дни преди вота
Чете се за: 03:20 мин.
"Галъп": Пет са сигурните формации в новия...
Чете се за: 03:20 мин.
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни...
Чете се за: 03:00 мин.
"Тренд": Пет сигурни формации с...
Чете се за: 02:15 мин.
Камелия Нейкова, председател на ЦИК: Всичко е готово за...
Чете се за: 03:55 мин.
"Алфа Рисърч": Очаква се по-висока избирателна...
Чете се за: 05:55 мин.
"Мяра": Три политически формации остават близо...
Чете се за: 04:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Градските реки в София: Изложба представя идеи за тяхното преобразяване

Карина Караньотова от Карина Караньотова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Запази
Градските реки в София: Изложба представя идеи за тяхното преобразяване
Слушай новината

И към инициативата за преобразяване на градските реки на София. В галерията на открито в градина Кристал беше предствена изложба с визуализации, които показват как реките в столицата могат да станат приятно място за отдих. Изложбата е по идея на Министерството на околната среда и водите и е дело на арх. Димитър Пушников.

Знаете ли колко реки има в София?

-Честно казано, не.

Можете ли да предположите?

-Примерно 4.
-11
-Янтра, Струма.
-Не, чакай, в София.
-А в София, не знам единствено е тази Перловската, която е тука.

Юлиян Попов, служебен министър на околната среда и водите: „Въпросът е труден колко реки минават през София защото зависи какъв критерии се прилага, основните реки са 7, но заедно с притоци и сухи дерета те са над 100.“

Според изкуствения интелект през София преминават 33 реки, като основните са Искър, Владайска, Перловска, Боянска и Слатинска. Хората обаче често забравят за тях, защото прилежащите им територии не са достъпни.
От общината искат да превърнат поне част от Владайската река в модерен линеен парк. Затова обявяват конкурс.

Арх. Любо Георгиев - зам.-кмет "Градско планиране и развитие", СО: „И сега ако реката е една права линя, първото нещо ще е тази права линия да не е права, за да лъкатуши. Изложбата цели да покаже потенциала на софийските реки.“

Юлиян Попов, служебен министър на околната среда и водите: „И се надявам тези визуализации да тласнат не само въображението, но и действията и обществения натиск, ние да видим реките по един друг начин, което ще направи градът по - хубав и по - здравословен и богат.“

Прагове, места за отдих, вело и пешеходни алеи са останалите идеи на инициативата.

#зони за отдих #градските реки #преобразяване #100 реки в София #с инициатива #София

Последвайте ни

ТОП 24

Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)
1
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
2
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
Кафява мечка е забелязана край язовир "Кричим"
3
Кафява мечка е забелязана край язовир "Кричим"
ЦСКА срещу Левски в първия кръг от плейофите
4
ЦСКА срещу Левски в първия кръг от плейофите
Краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици днес и утре
5
Краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици днес и утре
Колекционерска монета за 150 години от Априлското въстание пуска БНБ
6
Колекционерска монета за 150 години от Априлското въстание пуска БНБ

Най-четени

Почина композиторът Кирил Икономов
1
Почина композиторът Кирил Икономов
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
2
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
3
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
4
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
5
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Между медицината и вярата – историята на д-р Ивайло Парев от Разлог
6
Между медицината и вярата – историята на д-р Ивайло Парев от...

Още от: Регионални

Из хрониките на Априлското въстание: Невероятната история на жените в Белово, които нападнали Хафъз паша
Из хрониките на Априлското въстание: Невероятната история на жените в Белово, които нападнали Хафъз паша
По-бързи справки за алкохол и наркотици на водачи и заподозряни - в Плевен откриха токсикохимична лаборатория По-бързи справки за алкохол и наркотици на водачи и заподозряни - в Плевен откриха токсикохимична лаборатория
Чете се за: 02:30 мин.
Затвориха кланица край Пловдив заради 36 тона негодни храни без произход, без документи и проследимост Затвориха кланица край Пловдив заради 36 тона негодни храни без произход, без документи и проследимост
Чете се за: 02:30 мин.
Секциите без грешки в протоколите няма да чакат при подаването им в РИК - Пловдив Секциите без грешки в протоколите няма да чакат при подаването им в РИК - Пловдив
Чете се за: 02:37 мин.
Как ще гласуват моряците на 19 април? Как ще гласуват моряците на 19 април?
Чете се за: 01:45 мин.
Унищожиха дрон, открит на плажа в с. Крапец Унищожиха дрон, открит на плажа в с. Крапец
Чете се за: 01:15 мин.

Водещи новини

Илияна Йотова: Моят глас е моето аз, то на никой не може да бъде преотдадено
Илияна Йотова: Моят глас е моето аз, то на никой не може да бъде...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Андрей Гюров: Прокуратурата е започнала проверки на премиера, министри и главния секретар на МВР Андрей Гюров: Прокуратурата е започнала проверки на премиера, министри и главния секретар на МВР
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Запалени сухи треви предизвикали пожара в автоморгата в Пловдив Запалени сухи треви предизвикали пожара в автоморгата в Пловдив
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Затвориха кланица край Пловдив заради 36 тона негодни храни без произход, без документи и проследимост Затвориха кланица край Пловдив заради 36 тона негодни храни без произход, без документи и проследимост
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
БНТ проследява изборния ден – от 6.55 ч. до последния анализ...
Чете се за: 02:35 мин.
Общество
Пари срещу глас: Какви са новите схеми за купуване на гласове
Чете се за: 02:27 мин.
Общество
Ормузкият проток е отворен, но военната блокада остава до постигане...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Започва изплащането на компенсации на пострадалите от схемата OneCoin
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ