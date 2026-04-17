Градските реки в София: Изложба представя идеи за тяхното преобразяване

И към инициативата за преобразяване на градските реки на София. В галерията на открито в градина Кристал беше предствена изложба с визуализации, които показват как реките в столицата могат да станат приятно място за отдих. Изложбата е по идея на Министерството на околната среда и водите и е дело на арх. Димитър Пушников.

Знаете ли колко реки има в София?

-Честно казано, не.

Можете ли да предположите?

-Примерно 4.

-11

-Янтра, Струма.

-Не, чакай, в София.

-А в София, не знам единствено е тази Перловската, която е тука. Юлиян Попов, служебен министър на околната среда и водите: „Въпросът е труден колко реки минават през София защото зависи какъв критерии се прилага, основните реки са 7, но заедно с притоци и сухи дерета те са над 100.“

Според изкуствения интелект през София преминават 33 реки, като основните са Искър, Владайска, Перловска, Боянска и Слатинска. Хората обаче често забравят за тях, защото прилежащите им територии не са достъпни.

От общината искат да превърнат поне част от Владайската река в модерен линеен парк. Затова обявяват конкурс.

Арх. Любо Георгиев - зам.-кмет "Градско планиране и развитие", СО: „И сега ако реката е една права линя, първото нещо ще е тази права линия да не е права, за да лъкатуши. Изложбата цели да покаже потенциала на софийските реки.“ Юлиян Попов, служебен министър на околната среда и водите: „И се надявам тези визуализации да тласнат не само въображението, но и действията и обществения натиск, ние да видим реките по един друг начин, което ще направи градът по - хубав и по - здравословен и богат.“

Прагове, места за отдих, вело и пешеходни алеи са останалите идеи на инициативата.