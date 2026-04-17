Дипломатически форум в Анталия: Двустранни срещи на високо равнище

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган съобщи на дипломатически форум в Анталия, че Анкара работи със Съединените щати и Иран, за удължаване на примирието между тях.

Вашингтон даде заявка, че може да прекрати санкциите за Турция заради покупката на руски ракети С-400 и отново да я включи в програма за производство на изтребители F-35.

Форумът се провежда за пета поредна година. Присъстват делегации от 150 страни, сред които и България. Русия и Украйна ще бъдат представени от външните си министри.