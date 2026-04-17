Пари срещу глас: Какви са новите схеми за купуване на гласове

В навечерието на изборите не спират сигналите за контролиран вот. Схемите са обичайните - пари срещу глас. Стават ли по-изобретателни купувачите на гласове и доколко се поставя под въпрос честността на вота.

Стотици сигнали за купен вот, иззети над един милион евро и редица арести.

Румяна Дечева, изборен експерт: "Много малка част от цялото виждаме, много малка. Различна е активността на правителството, но контролиран вот сме имали и много ми е тъжно, но обещавам да имаме до момента, до който имаме условия за това."

Критична бедност, липсата на образование и работа. Условия, върху които процъфтява купуването на гласове. Какви са схемите?

Румяна Дечева, изборен експерт: "Схемите за купуване на гласове са същите, аз до момента не съм видяла нещо ново. За първи път преди повече от 10 години показахме как хора са получили покриване на техните ангажименти към селски бакалии срещу глас." главен комисар Любомир Николов, директор на СДВР (26 март 2026 г.): "Изготвени са списъци например във фризьорски салони или магазини за маркови дрехи. Предполагаме, че е за да се избегне начинът на предаване на финансови средства, поемат се определени ангажименти, тоест да не заплащат за съответната стока или услуга, която предлага търговския обект."

Тефтери с имена на хора и снимки на лични карти откриват от полицията в цялата страна. А сред задържаните има общински съветници и политически фигури.

Румяна Дечева, изборен експерт: "Резултатът от тези, които гласуваме, едва ли се променя от тези хора. Да, променя се отношението ни към изборите, доверието ни и оттам онази избирателна активност, която е много важна, за да може делът на тези практики да бъде сведен до минимум."

Аритметиката на вота е проста - по-висока избирателна активност, по-малка тежест на контролирания вот.