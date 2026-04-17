Преди деня за размисъл: Подготовката за вота върви по план и без проблеми

Днес е последният ден, в който политиците могат да агитират и да търсят подкрепа от избирателите. Един ден - този за размисъл - ни дели от предсрочните парламентарни избори.

Подготовка на пълни обороти на фона на ежедневни акции срещу купуване на гласове. Готова ли е държавата и Централната избирателна комисия за вота?

Подготовката за вота върви по план и без проблеми.

Над 6,5 милиона са избирателите. Те ще могат да упражнят правото си на глас в близо 12 000 секции. А в чужбина ще се гласува в 493 секции.

У нас машини ще има в над 9300 секции. Очаква се утре всички устройства да бъдат доставени в избирателните секции в страната, след което те ще бъдат тествани преди вота в неделя. Всички машини за гласуване вече са доставени и в избирателните секции в чужбина.

В "Денят започва" председателят на ЦИК Камелия Нейкова заяви, че машините за гласуване не могат да бъдат манупулирани.

Камелия Нейкова, председател на ЦИК: "Всички системи са криптирани, всички възможни портове са пломбирани, по начин който не позволява тяхното разпломбиране. Освен това, след като се инсталира машината, сега 100% ще бъдат проверени машините. Дори да се отвият всички възможни винтчета и болтчета, не може да се разпломбират отделенията, не може да се постави външна нерегламентирана флаш памет, а дори и някой да се опита да потроши машината и да постави някакво външно устройство, тя изобщо няма да работи."

