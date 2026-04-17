БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

Преди деня за размисъл: Подготовката за вота върви по план и без проблеми

Милена Кирова от Милена Кирова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Запази

Председателят на ЦИК Камелия Нейкова заяви, че машините за гласуване не могат да бъдат манипулирани

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Днес е последният ден, в който политиците могат да агитират и да търсят подкрепа от избирателите. Един ден - този за размисъл - ни дели от предсрочните парламентарни избори.

Подготовка на пълни обороти на фона на ежедневни акции срещу купуване на гласове. Готова ли е държавата и Централната избирателна комисия за вота?

Подготовката за вота върви по план и без проблеми.

Над 6,5 милиона са избирателите. Те ще могат да упражнят правото си на глас в близо 12 000 секции. А в чужбина ще се гласува в 493 секции.

У нас машини ще има в над 9300 секции. Очаква се утре всички устройства да бъдат доставени в избирателните секции в страната, след което те ще бъдат тествани преди вота в неделя. Всички машини за гласуване вече са доставени и в избирателните секции в чужбина.

В "Денят започва" председателят на ЦИК Камелия Нейкова заяви, че машините за гласуване не могат да бъдат манупулирани.

Камелия Нейкова, председател на ЦИК: "Всички системи са криптирани, всички възможни портове са пломбирани, по начин който не позволява тяхното разпломбиране. Освен това, след като се инсталира машината, сега 100% ще бъдат проверени машините. Дори да се отвият всички възможни винтчета и болтчета, не може да се разпломбират отделенията, не може да се постави външна нерегламентирана флаш памет, а дори и някой да се опита да потроши машината и да постави някакво външно устройство, тя изобщо няма да работи."

Вижте повече в прякото включване на Милена Кирова.

#без проблеми #по план #подготовката за вота #преди денят за размисъл #цик #камелия нейкова

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ