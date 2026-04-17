Колумбия планира да намали популацията на хипопотамите

Колумбия подготвя план за ограничаване броя на хипопотамите, живеещи там извън естествената си среда. В страната вече има около 200 хипопотама, като учените предупреждават, че след няколко години може да станат много повече.

Животните са потомци на четири хипопотама, внесени незаконно преди десетилетия. Сега те застрашават местната природа.

Колумбийските власти казват, че ще използват различни мерки за контрол на популацията, защото без намеса броя ти може силно да нарасне. Темата предизвиква спорове, тъй като засяга едновременно защитата на природата и съдбата на самите животни.