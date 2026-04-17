БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

Радослав Атанасов: Надявам се на 3-4 медала от европейското първенство

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

Подготовката на щангистите ни не е преминала без проблеми, каза националният треньор.

Радослав Атанасов
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Целта пред българските щангисти е да спечелят 3-4 медала от предстоящото европейско първенство в Грузия следващата седмица. Това заяви старши треньорът Радослав Атанасов в интервю за БНТ. Наставникът коментира и трудностите, съпътстващи подготовката на родните тежкоатлети.

В Батуми страната ни ще бъде представена от общо 11 състезатели - три при жените и осем при мъжете, начело с голямата ни звезда Карлос Насар.

„Подготовката мина тежко, защото два месеца и половина на едно и също място не е много добре за подготовка. Другият момент е, че е кратък период за такова състезание. Три-четири медала да се надяваме да вземем. Надяваме се всички спортисти да влязат в шестицата. Това са ни възможностите“, коментира Атанасов.

Атанасов засегна и темата с липсата на финансиране и допълни, че щангистите не са получавали възнаграждения от началото на годината.

„Нямаме средства, заплати нямат състезателите. Нищо, ние сме тук като на гости. Аз се учудвам как състезателите имат хъс за тренировка. Явно ние треньорите ги омайваме, да ги сплотяваме и нещата да върнат по правилен начин“, добави Атанасов.

Подробности вижте във видеото!

#европейско първенство по вдигане на тежести в Батуми 2026 г.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ