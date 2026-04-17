Радослав Атанасов: Надявам се на 3-4 медала от европейското първенство

Целта пред българските щангисти е да спечелят 3-4 медала от предстоящото европейско първенство в Грузия следващата седмица. Това заяви старши треньорът Радослав Атанасов в интервю за БНТ. Наставникът коментира и трудностите, съпътстващи подготовката на родните тежкоатлети.

В Батуми страната ни ще бъде представена от общо 11 състезатели - три при жените и осем при мъжете, начело с голямата ни звезда Карлос Насар.

„Подготовката мина тежко, защото два месеца и половина на едно и също място не е много добре за подготовка. Другият момент е, че е кратък период за такова състезание. Три-четири медала да се надяваме да вземем. Надяваме се всички спортисти да влязат в шестицата. Това са ни възможностите“, коментира Атанасов.

Атанасов засегна и темата с липсата на финансиране и допълни, че щангистите не са получавали възнаграждения от началото на годината.

„Нямаме средства, заплати нямат състезателите. Нищо, ние сме тук като на гости. Аз се учудвам как състезателите имат хъс за тренировка. Явно ние треньорите ги омайваме, да ги сплотяваме и нещата да върнат по правилен начин“, добави Атанасов.

