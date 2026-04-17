Световноизвестната грузинска балерина ще изпълни ролята на принцеса Аврора от "Спящата красавица"
Тази вечер Софийската опера посреща звездата на Нидерландския национален балет Мая Макхатели. Световноизвестната грузинска балерина ще изпълни за българската публика една най-скъпите на сърцето й роли- тази на принцеса Аврора от "Спящата красавица".
Тя е крехка, но не защото това изисква от нея балетното клише, а защото мигновено усещаш меката ѝ сърцевина, която пулсира с порива на изкуството. Поставя между себе си и другите преградата на своя безкомпромисен професионализъм. И първото нещо, което ни казва за себе си е, че мрази да дава интервюта. За нея балетът е семейна съдба - баща ѝ, майка ѝ, брат ѝ са танцьори. И тя се влюбва в балета не заради пачките, палците и короните, а заради процеса на съсредоточена работа, който предхожда излизането на сцената
Мая Макхатели, примабалерина на Нидерландския национален балет: "Още когато бях на три, аз знаех, че ще стана балерина. Не беше ничий избор, но беше моята цел. Израснах в театър, когато бях малка виждах родителите си на сцената, брат ми, който беше най-голямото ми вдъхновение. Когато израстваш в една определена среда, ти започваш да си все по-заинтригуван от нея."
Танцува ролята на принцеса Аврора от много години. Всъщност точно с нея на 19 става прима. Но не се е отегчила да я пресъздава на сцената въпреки десетките спектакли на Спящата красавица, които е изтанцувала.
Всяка роля може да стане отегчителна след многократно повторение.
Мая Макхатели, примабалерина на Нидерландския национален балет: "Сами може да си представите колко демиплиета и батман тандя всички трябва да направим, докато трае нашата кариера. Но за мен тази роля все още е предизвикателство и не може да ми е скучна. Аврора е нещо, върху което трябва да продължавам да работя и нещата не стават по-лесни с времето."
За себе си казва, че не обича хората да я възприемат като създание от друга Вселена. Смята, че е абсолютно нормална жена, като всяка друга. Просто има специална професия, която иска от нея специална дисциплина.