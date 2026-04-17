Тази вечер Софийската опера посреща звездата на Нидерландския национален балет Мая Макхатели. Световноизвестната грузинска балерина ще изпълни за българската публика една най-скъпите на сърцето й роли- тази на принцеса Аврора от "Спящата красавица".

Тя е крехка, но не защото това изисква от нея балетното клише, а защото мигновено усещаш меката ѝ сърцевина, която пулсира с порива на изкуството. Поставя между себе си и другите преградата на своя безкомпромисен професионализъм. И първото нещо, което ни казва за себе си е, че мрази да дава интервюта. За нея балетът е семейна съдба - баща ѝ, майка ѝ, брат ѝ са танцьори. И тя се влюбва в балета не заради пачките, палците и короните, а заради процеса на съсредоточена работа, който предхожда излизането на сцената

Мая Макхатели, примабалерина на Нидерландския национален балет: "Още когато бях на три, аз знаех, че ще стана балерина. Не беше ничий избор, но беше моята цел. Израснах в театър, когато бях малка виждах родителите си на сцената, брат ми, който беше най-голямото ми вдъхновение. Когато израстваш в една определена среда, ти започваш да си все по-заинтригуван от нея."

Танцува ролята на принцеса Аврора от много години. Всъщност точно с нея на 19 става прима. Но не се е отегчила да я пресъздава на сцената въпреки десетките спектакли на Спящата красавица, които е изтанцувала.

Всяка роля може да стане отегчителна след многократно повторение.

Мая Макхатели, примабалерина на Нидерландския национален балет: "Сами може да си представите колко демиплиета и батман тандя всички трябва да направим, докато трае нашата кариера. Но за мен тази роля все още е предизвикателство и не може да ми е скучна. Аврора е нещо, върху което трябва да продължавам да работя и нещата не стават по-лесни с времето."

За себе си казва, че не обича хората да я възприемат като създание от друга Вселена. Смята, че е абсолютно нормална жена, като всяка друга. Просто има специална професия, която иска от нея специална дисциплина.