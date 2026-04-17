БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

Андрей Гюров: Прокуратурата е започнала проверки на премиера, министри и главния секретар на МВР

Ирина Цонева от Ирина Цонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Запази

Слушай новината

Прокуратурата е започнала проверки на премиера, министри и главния секретар на МВР, заяви служебния премиер Андрей Гюров във Фейсбук. По думите му сигналът е подаден от "жълти медии".

"Докато ние сме работили по сигналите на гражданите, прокуратурата е действала по сигналите на бухалките", добавя Гюров.

В своето обръщение премиерът се обръща към българите и заявява, че остава един ден до решението дали страховете и зависимостите ще говорят вместо нас, или ние ще ги победим със своя глас.

В дните, когато ние следим изборите да не бъдат опорочени на улицата, срещу нас се води битка по кабинетите. Кабинети, заемани от хора, които нямат място там по Конституция. Кабинети, заемани от хора, известни със споделените си пътувания с брокера на правосъдието Петю Еврото, добавя премиерът.

През последния месец видяхме две Българии. Едната – на брокерите, на списъците и на пачките в пояси. България, в която някой иска да купи бъдещето на цената на един обяд. И другата България – на хората, които не замълчаха, които подадоха сигнали, които отказаха да се продадат.

Според Андрей Гюров, сигналите са 250% повече от миналите избори.

Той припомня и действията на служебното правителство за осигуряване на честността на вота - гласуване с паравани, крачка към истинска достъпност чрез приложение за хората с увредено зрение, както и залавянето на близо милион и половина евро преди да захранят мръсната машина за узаконяване на демокрацията.

"360 души бяха задържани. На прокурор са дадени 40 човека с имунитет, които търгуват с гласове. Четиридесет! Хора, които искат да бъдат или вече са народни представители. Хора, които искат да пишат законите на България", казва още Гюров.

Според министър-председателя българите са подали сигналите, а правителството е продължило с разследване, хващане на място и намирането на тайници, тефтери и чекмеджета.

"Третата стъпка – и тя решаващата – е на прокуратурата. Тя може да доведе справедливостта до края. Тази последна миля срещу хората с имунитети още не е извървяна. МВР каза ясно: „Колеги, не се прибирайте.“ Но още чакаме да чуем от прокуратурата: „Колеги, не ги пускайте", допълва Андрей Гюров.

Гюров припомня, че служебното правителство е дошло с мисията да направи честни избори.

  • "Истинската мярка за успех няма да бъде броят на задържаните, а броят на свободните гласове. Защото когато хората излизат, страхът се прибира. Когато свободните гласове станат повече, купените губят значение. Това ще бъде победата. Остава един ден – и той ще бъде денят, в който България ще избере посоката. Аз вярвам, че изборът ще бъде мъдър и правителството ще бъде до вас, за да го направите спокойно и свободно", категоричен е премиерът.

Нищо и никой няма да подмени волята ви. Няма да го допуснем, завършва Андрей Гюров.

#служебният премиер Андрей Гюров #премиер #главен секретар на МВР #прокуратура #проверка

Последвайте ни

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ