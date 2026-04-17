ЦСКА срещу Левски в първия кръг от плейофите

ЦСКА ще се изправи срещу Левски още в първия кръг от шампионския плейоф в Първа лига. „Червените“ ще бъдат символичен домакин. В другата среща Лудогорец приема ЦСКА 1948. Това отреди тегленият преди минути жребий.



Жребият за втората фаза на първенството на България беше изтеглен днес със софтуер.

16-те отбора в Първа лига бяха разделени на три групи според класирането след редовния сезон. Първите 4 отбора ще определят шампиона на България с мачове всеки срещу всеки на разменено гостуване - Левски, Лудогорец, ЦСКА 1948 и ЦСКА.

Тимовете от втората четворка - Локомотив Пловдив, Черно море, Арда и Ботев Пловдив, ще се борят за петата позиция, която дава право на бараж за квота за евротурнирите. В третата група, която е от 8 отбора, ще се определят изпадащите - Славия, Ботев Враца, Локомотив София, Спартак Варна, Добруджа, Септември, Берое и Монтана.

Преди тегленето на жребия зам. изпълнителният директор на БФС Добрин Гьонов обяви, че от от следващия сезон всеки един отбор от Първа лига ще трябва да включва в стартовия си състав поне по един български футболист до 23 години (роден след 2003 г.) и той трябва да е на терена минимум 45 минути. Правилото не може да бъде заменено с плащане на определена сума.

Президентът на БФС Георги Иванов също присъства на жребия, както и шефът на Лигата Атанас Караиванов.



Първи кръг в Шампионската група:

ЦСКА - Левски

Лудогорец - ЦСКА 1948

Първи кръг в групата от 5 до 8 място:

Арда - Ботев Пловдив

Локомотив Пловдив - Черно море

Първи кръг в групата на изпадащите:

Монтана - Добруджа

Спартак Варна - Берое

Локомотив София - Септември

Славия - Ботев Враца.