Около 30 са сигналите за опити за въздействие на вота с инструменти на социалната политика, каза Хасан Адемов

Около 30 сигнала са постъпили в Министерството на труда и социалната политика (МТСП) за опити да се въздейства върху вота на гражданите чрез инструментите на социалната политика, съобщи пред журналисти служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов.

"За шест от тях сме сигнализирали МВР, два сигнала сме отправили към прокуратурата, останалите са задължение на Инспектората към МТСП да се наложат административни и наказателни мерки", посочи той.

Социалният министър посети предприятие в кв. "Модерно предградие" в София, което работи в събота и неделя, за да запознае работниците му с правата им като избиратели и със задължението на техния работодател да им осигури възможност да гласуват.

Според Конституцията и Изборния кодекс работодателите чиито работници са на работа в изборния ден, са задължени между 7:00 и 20:00 ч. да направят такава организация, че да осигурят възможност на всички да гласуват, припомни Хасан Адемов.

Ако такава възможност не им е осигурена, работниците имат право да сезират Инспекцията по труда, за да може да се реагира бързо и да упражнят правото си на глас, посочи той.