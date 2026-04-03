Всеки ден постъпват сигнали за нарушения, каза служебният социален министър Хасан Адемов

Сигнали, свързани със злоупотреба с инструментите на социалната политика преди изборите, постъпват Министерството на труда и социалната политика всеки ден и са съществени. Това съобщи във Варна ресорният министър Хасан Адемов, като добави, че всички сигнали се предават на МВР, а в случай че има данни за закононарушение – и на прокуратурата.

Когато в публичното пространство се появи информация за нарушения, незабавно се появявят хора, които се „разболяват“, каза Адемов и подчерта, че до дни ще бъде направено резюме за броя и типовете на сигналите. Във Варна министър Адемов каза още, че над 500 хиляди души ще получат близо 500 хиляди тона храни от първа необходимост.

По думите на министъра програмата трябва да приключи до 15 май. Тя се осъществява с подкрепата на Европейския обществен фонд плюс, а не от общини или политически партии, посочи Адемов. Министърът уточни още, че програмата за компенсация на скъпите горива с 20 евро ще продължи и през този месец. Към днешна дата подадените заявления за тази подкрепа са близо 51 000. Адемов допълни, че през април помощта ще бъде давана на база средно месечната цената на горавата. Ако цената е над 1,60 евро, тогава механизмът за поддръжка ще се включва автоматизирано.