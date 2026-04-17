Левски и ЦСКА може да се изправят един срещу друг още в началото на плейофите

Ограничения в програмата правят ранно издание на Вечното дерби вероятно в битката на първата четворка в Първа лига

Жребият за плейофната фаза в Първа лига ще бъде изтеглен днес от 17:30 часа, а още преди това е ясно, че съществува сериозна вероятност Левски и ЦСКА да се изправят един срещу друг още в първите кръгове на решителната част от сезона.

За първата четворка от шампионата се класираха отборите на Левски, Лудогорец, ЦСКА и ЦСКА 1948, след като именно в тази последователност отборите завършиха основната фаза на първенството.

"Сините“ направиха сериозна крачка към титлата, след като завършиха редовния сезон с аванс от 10 точки пред втория Лудогорец. За да сложи край на дългогодишната доминация на разградчани, тимът на Хулио Веласкес ще трябва да премине през тежка серия от мачове срещу най-силните съперници в първата четворка.

Според регламента отборите в Топ 4 ще се изправят по два пъти един срещу друг – на разменено гостуване, като двубоите ще се проведат в периода между 24 април и 25 май. В първите три кръга всеки тим трябва да срещне останалите три, което на практика отваря възможност за ранно издание на Вечното дерби.

Няколко външни фактора обаче допълнително ограничават възможните дати за сблъсъка между Левски и ЦСКА. От полицията не желаят мачът да се играе в 33-ия кръг заради провеждането на колоездачната обиколка "Giro d'Italia 2026“ на територията на България. Вариантът за 34-ия кръг също не е предпочитан, тъй като той е междинен и би довел до сериозни затруднения в столицата в работен ден, особено при евентуално провеждане на срещата вечер.

От програмата отпада и последният 36-и кръг, когато Националният стадион "Васил Левски“ няма да бъде на разположение за футболен двубой. Така реалните опции за дербито се свеждат до 31-ия, 32-ия или 35-ия кръг.

Всичко това прави напълно възможно Левски и ЦСКА да се срещнат още в самото начало на плейофите – сценарий, който би дал ранен отговор на въпроса дали "сините“ ще успеят да затвърдят преднината си в битката за титлата.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Левски София #ПФК ЦСКА - София

