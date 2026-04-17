"Тренд": Пет сигурни формации с...
Камелия Нейкова, председател на ЦИК: Всичко е готово за...
"Алфа Рисърч": Очаква се по-висока избирателна...
"Мяра": Три политически формации остават близо...
Пернишки мажоретки с исторически пробив към Европа

от БНТ
Отборът от ПГТС "Арх. Йордан Миланов“ ще представи България на европейското първенство в Прага

Мажоретният отбор на Професионалната гимназия по техника и строителство „Арх. Йордан Миланов“ в Перник записа историческо постижение, след като се класира за престижно международно състезание в Прага – първо участие за училищен тим от България на подобен форум.

В предаването "100% будни“ по БНТ 1 момичетата демонстрираха част от своите умения и разказаха за пътя си до този успех, който идва след години труд и постоянство.

"Тренирано е, но все пак отдавна не е играно, тъй като самият турнир беше март месец. Оттогава насетне се готвим с ново съчетание за предстоящия турнир“, сподели Руслан Стефанов, треньор на отбора.

Отборът вече подготвя по-сложна хореография, с която да бъде конкурентоспособен на европейската сцена.

"Имаме ново съчетание, което ще трябва да бъде леко затруднено, тъй като отиваме на Европейско първенство и искаме да сме достатъчно конкурентоспособни, защото ще представяме освен нашето училище, нашия град и държавата“, допълни той.

Тимът има сериозни успехи зад гърба си, включително три поредни титли на ученическо ниво.

"Вече три години подред, мога да се похваля, колкото и нескромно да звучи, сме шампиони в тази дисциплина“, заяви Стефанов.

Поканата за участие в Прага идва след успех в дисциплината хип-хоп чирлидинг, а участничките с гордост приемат своите постижения.

"Първо място спечелихме в дисциплината хип-хоп чирлидинг и с тази дисциплина Българският чирлидинг съюз ни се довери и отправи покана към нас за участие на Европейско първенство в Прага“, обясниха те.

Въпреки натоварения тренировъчен процес, момичетата не пренебрегват и образованието си.

"По-голямата част имаме много добри оценки. Най-важното за нас е да се представим добре и да се фокусираме върху предстоящото състезание. Естествено, не занемаряваме и ученето“, казаха те.

Техният треньор подчерта в допълнение, че чирлидингът не е просто атракция, а пълноценен спорт.

"Чирлидингът е спорт. Той развива качества, необходими във всички останали спортове. Не е само забавление“, заяви специалистът.

Предстоящото участие в Прага ще бъде първо за български училищен отбор на подобно ниво, а амбициите са високи.

"Надяваме се да имаме достатъчно добро представяне и дори, нека не звучи нескромно, да влезем в тройката“, допълни той.

С много труд, дисциплина и вяра в собствените възможности, момичетата от Перник са готови да представят достойно България на европейската сцена.

Вижте цялото участие и демонстрираните умения от момичетата във видеото!

БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
1
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
2
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
Критична ситуация по Дунав: Спряна поръчка за пръскане срещу комари застрашава здравето
3
Критична ситуация по Дунав: Спряна поръчка за пръскане срещу комари...
Как колекционерските и възпоменателни монети разказват и показват историята ни?
4
Как колекционерските и възпоменателни монети разказват и показват...
Лили Иванова: Поклон пред таланта на Кирил Икономов
5
Лили Иванова: Поклон пред таланта на Кирил Икономов
Над 210 000 души с ниски доходи получават по 20 евро заради ръста на цените на горивата през март
6
Над 210 000 души с ниски доходи получават по 20 евро заради ръста...

Най-четени

Почина композиторът Кирил Икономов
1
Почина композиторът Кирил Икономов
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
2
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
3
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
4
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
5
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
6
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби

Още от: Други спортове

Гледайте картинг състезанието "Еко 12 часа на България" в Хасково тази събота в ефира на БНТ 3
Гледайте картинг състезанието "Еко 12 часа на България" в Хасково тази събота в ефира на БНТ 3
Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана в ефира на БНТ 3 Гледайте финалите на европейското първенство по борба в Тирана в ефира на БНТ 3
Чете се за: 00:27 мин.
Спортни новини 16.04.2026 г., 20:50 ч. Спортни новини 16.04.2026 г., 20:50 ч.
България постави началото на отброяването до старта на Giro d’Italia 2026 България постави началото на отброяването до старта на Giro d’Italia 2026
Чете се за: 02:12 мин.
Спортни новини 16.04.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 16.04.2026 г., 12:25 ч.
Димитър Бербатов пред БНТ: Спортът в България е двупосочна улица Димитър Бербатов пред БНТ: Спортът в България е двупосочна улица
Чете се за: 03:50 мин.

Водещи новини

Голям пожар в автоморга в Пловдив унищожи десетки автомобили (СНИМКИ)
Голям пожар в автоморга в Пловдив унищожи десетки автомобили (СНИМКИ)
Чете се за: 00:52 мин.
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ) Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
КЕВР задължи "Топлофикация София" да компенсира над 6000 потребители заради нарушено топлоподаване КЕВР задължи "Топлофикация София" да компенсира над 6000 потребители заради нарушено топлоподаване
Чете се за: 01:45 мин.
Икономика
700 000 евро бонуси за служителите в борбата с градушките обяви земеделският министър 700 000 евро бонуси за служителите в борбата с градушките обяви земеделският министър
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Мащабни акции срещу купуването на гласове два дни преди вота
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Данните на социолозите: Какви са обществените нагласи дни преди...
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Камелия Нейкова, председател на ЦИК: Всичко е готово за предстоящия...
Чете се за: 03:55 мин.
Политика
Откриха първата извън София токсикохимична лаборатория в Плевен
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ