Пернишки мажоретки с исторически пробив към Европа

Мажоретният отбор на Професионалната гимназия по техника и строителство „Арх. Йордан Миланов“ в Перник записа историческо постижение, след като се класира за престижно международно състезание в Прага – първо участие за училищен тим от България на подобен форум.

В предаването "100% будни“ по БНТ 1 момичетата демонстрираха част от своите умения и разказаха за пътя си до този успех, който идва след години труд и постоянство.

"Тренирано е, но все пак отдавна не е играно, тъй като самият турнир беше март месец. Оттогава насетне се готвим с ново съчетание за предстоящия турнир“, сподели Руслан Стефанов, треньор на отбора.

Отборът вече подготвя по-сложна хореография, с която да бъде конкурентоспособен на европейската сцена.

"Имаме ново съчетание, което ще трябва да бъде леко затруднено, тъй като отиваме на Европейско първенство и искаме да сме достатъчно конкурентоспособни, защото ще представяме освен нашето училище, нашия град и държавата“, допълни той.

Тимът има сериозни успехи зад гърба си, включително три поредни титли на ученическо ниво.

"Вече три години подред, мога да се похваля, колкото и нескромно да звучи, сме шампиони в тази дисциплина“, заяви Стефанов.

Поканата за участие в Прага идва след успех в дисциплината хип-хоп чирлидинг, а участничките с гордост приемат своите постижения.

"Първо място спечелихме в дисциплината хип-хоп чирлидинг и с тази дисциплина Българският чирлидинг съюз ни се довери и отправи покана към нас за участие на Европейско първенство в Прага“, обясниха те.

Въпреки натоварения тренировъчен процес, момичетата не пренебрегват и образованието си.

"По-голямата част имаме много добри оценки. Най-важното за нас е да се представим добре и да се фокусираме върху предстоящото състезание. Естествено, не занемаряваме и ученето“, казаха те.

Техният треньор подчерта в допълнение, че чирлидингът не е просто атракция, а пълноценен спорт.

"Чирлидингът е спорт. Той развива качества, необходими във всички останали спортове. Не е само забавление“, заяви специалистът.

Предстоящото участие в Прага ще бъде първо за български училищен отбор на подобно ниво, а амбициите са високи.

"Надяваме се да имаме достатъчно добро представяне и дори, нека не звучи нескромно, да влезем в тройката“, допълни той.

С много труд, дисциплина и вяра в собствените възможности, момичетата от Перник са готови да представят достойно България на европейската сцена.

Вижте цялото участие и демонстрираните умения от момичетата във видеото!