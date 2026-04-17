"Тренд": Пет сигурни формации с представителство в следващото Народно събрание

3,2 милиона пълнолетни български граждани декларират, че ще гласуват на предстоящите предсрочни парламентарни избори, което е повишаване с около 100 000 души спрямо проучване, реализирано непосредствено преди началото на предизборната кампания. Това показват данните от изследване на обществените награси на социологическа агенция "Тренд". Предизборната кампания леко повишава активността.

Проучването е направено по поръчка на "24 часа" в периода 13 - 16 април 2026 г. Изследването е проведено чрез пряко стандартизирано интервю "лице в лице" чрез 1004 ефективни интервюта с респонденти на възраст над 18 години. Максимално допустимата стохастична грешка е +-3,1%.

Социолозите не регистрират структурна промяна в електоралните нагласи в последния един месец. "Прогресивна България" остава лидер с 33,2% подкрепа сред заявилите, че ще упражнят правото си на глас. Втори са ГЕРБ-СДС с 19,1%. Битката за третото място остава оспорвана, като ПП-ДБ (11,2%) запазва крехка преднина пред ДПС (10,2%). Петата позиция остава за "Възраждане" с 7,1% сред гласуващите.

Три формации са на ръба на парламентарната бариера. За БСП декларират, че ще гласуват 4%, но по-висока активност ще изложи на риск тяхното представителство. За "Сияние" декларират подкрепа 3,9% от гласуващите, а МЕЧ също остава близо до бариерата с 3,7%.

В подредбата следват "Има такъв народ" (2,1%), "Величие" (1,7%), "Алианс за права и свободи - АПС" (1,6%) и "Синя България" (1%).

Изследването се провежда само на територията на страната, като вотът от чужбина би могъл да внесе определени промени в електоралната картина, уточняват социлозите.

