"Тренд": Пет сигурни формации с...
Чете се за: 02:15 мин.
Камелия Нейкова, председател на ЦИК: Всичко е готово за...
Чете се за: 03:47 мин.
"Алфа Рисърч": Очаква се по-висока избирателна...
Чете се за: 05:25 мин.
"Мяра": Пет сигурни партии в парламента, ако...
Чете се за: 03:55 мин.

"Тренд": Пет сигурни формации с представителство в следващото Народно събрание

3,2 милиона пълнолетни български граждани декларират, че ще гласуват на предстоящите предсрочни парламентарни избори, което е повишаване с около 100 000 души спрямо проучване, реализирано непосредствено преди началото на предизборната кампания. Това показват данните от изследване на обществените награси на социологическа агенция "Тренд". Предизборната кампания леко повишава активността.

Проучването е направено по поръчка на "24 часа" в периода 13 - 16 април 2026 г. Изследването е проведено чрез пряко стандартизирано интервю "лице в лице" чрез 1004 ефективни интервюта с респонденти на възраст над 18 години. Максимално допустимата стохастична грешка е +-3,1%.

Социолозите не регистрират структурна промяна в електоралните нагласи в последния един месец. "Прогресивна България" остава лидер с 33,2% подкрепа сред заявилите, че ще упражнят правото си на глас. Втори са ГЕРБ-СДС с 19,1%. Битката за третото място остава оспорвана, като ПП-ДБ (11,2%) запазва крехка преднина пред ДПС (10,2%). Петата позиция остава за "Възраждане" с 7,1% сред гласуващите.

Три формации са на ръба на парламентарната бариера. За БСП декларират, че ще гласуват 4%, но по-висока активност ще изложи на риск тяхното представителство. За "Сияние" декларират подкрепа 3,9% от гласуващите, а МЕЧ също остава близо до бариерата с 3,7%.

В подредбата следват "Има такъв народ" (2,1%), "Величие" (1,7%), "Алианс за права и свободи - АПС" (1,6%) и "Синя България" (1%).

Изследването се провежда само на територията на страната, като вотът от чужбина би могъл да внесе определени промени в електоралната картина, уточняват социлозите.

#избори 2026 #Тренд #обществени нагласи

ТОП 24

Почина композиторът Кирил Икономов
1
Почина композиторът Кирил Икономов
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
2
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
3
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
Кола без шофьор "паркира" в подлеза на Орлов мост (СНИМКИ и ВИДЕО)
4
Кола без шофьор "паркира" в подлеза на Орлов мост (СНИМКИ...
Проф. Ива Христова: Морбилите се разпространяват много бързо в среда, в която хората нямат имунитет
5
Проф. Ива Христова: Морбилите се разпространяват много бързо в...
Лили Иванова: Поклон пред таланта на Кирил Икономов
6
Лили Иванова: Поклон пред таланта на Кирил Икономов

Най-четени

Почина композиторът Кирил Икономов
1
Почина композиторът Кирил Икономов
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
2
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
3
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
4
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
5
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
6
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби

Още от: Русе - МИР 19

"Алфа Рисърч": Очаква се по-висока избирателна активност, над 3,3 млн. българи ще отидат до урните
"Алфа Рисърч": Очаква се по-висока избирателна активност, над 3,3 млн. българи ще отидат до урните
"Мяра": Пет сигурни партии в парламента, ако гласуваме днес, три остават близо до бариерата от 4% "Мяра": Пет сигурни партии в парламента, ако гласуваме днес, три остават близо до бариерата от 4%
Чете се за: 03:55 мин.
Краят на предизборната кампания Краят на предизборната кампания
Чете се за: 01:10 мин.
Схеми за купуване на гласове са пресечени при нова акция в Русе Схеми за купуване на гласове са пресечени при нова акция в Русе
Чете се за: 01:22 мин.
4800 души са заявили желание да гласуват в лечебни заведения на 19 април 4800 души са заявили желание да гласуват в лечебни заведения на 19 април
Чете се за: 02:25 мин.
Пет партии влизат в следващия парламент, това сочи последното проучване на „Маркет линкс“ Пет партии влизат в следващия парламент, това сочи последното проучване на „Маркет линкс“
Чете се за: 00:52 мин.

Водещи новини

Камелия Нейкова, председател на ЦИК: Всичко е готово за предстоящия вот в неделя
Камелия Нейкова, председател на ЦИК: Всичко е готово за предстоящия...
Чете се за: 03:47 мин.
Политика
"Алфа Рисърч": Очаква се по-висока избирателна активност, над 3,3 млн. българи ще отидат до урните "Алфа Рисърч": Очаква се по-висока избирателна активност, над 3,3 млн. българи ще отидат до урните
Чете се за: 05:25 мин.
Парламентарни Избори 2026
"Мяра": Пет сигурни партии в парламента, ако гласуваме днес, три остават близо до бариерата от 4% "Мяра": Пет сигурни партии в парламента, ако гласуваме днес, три остават близо до бариерата от 4%
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
"Тренд": Пет сигурни формации с представителство в следващото Народно събрание "Тренд": Пет сигурни формации с представителство в следващото Народно събрание
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
200 000 евро, разделени в пликове за купуване на гласове, открити...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Кафява мечка е забелязана край язовир "Кричим"
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
САЩ ще забавят доставките на оръжие: Кои ще са засегнатите държави
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Влезе в сила 10-дневното примирие между Израел и Ливан
Чете се за: 01:37 мин.
По света
Product image
