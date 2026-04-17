"Тренд": Пет сигурни формации с...
Камелия Нейкова, председател на ЦИК: Всичко е готово за...
"Алфа Рисърч": Очаква се по-висока избирателна...
"Мяра": Пет сигурни партии в парламента, ако...
Камелия Нейкова, председател на ЦИК: Всичко е готово за предстоящия вот в неделя

При коректно попълнен протокол членовете на СИК ще получат допълнително възнаграждение от 15 евро, припомни Нейкова

В студиото на „Денят започва“ председателят на ЦИК Камелия Нейкова даде разяснения за предстоящия вот в неделя.

Камелия Нейкова – председател на ЦИК: „Всичко е готово. Това, което трябва да се случи до събота - Предстои доставката на тактилните шаблони, изработени са от печатницата за онези райони, в които взехме решение за незрящи избиратели, да се осигурят тактилни шаблони, за да могат да гласуват самостоятелно.“

Тактилният шаблон е за гласуване с хартиена бюлетина. Той съответства на квадратчетата на всички регистрирани партии и коалиции. След като бъде поставена бюлетината, секционната избирателна комисия трябва да окаже съдействие на избирателя, да постави тактилния шаблон и да го закрепи с кламери, за да съвпаднат квадратчетата с номерата и кръгчетата с номерата на кандидатите. След това избирателят може да гласува напълно самостоятелно. Има и брайлово писмо, което се използва за прочитане на бюлетината.

Камелия Нейкова – председател на ЦИК: „Освен това има още една възможност за тях. Министерството на електронното управление разработи QR кодове за отделните изборни райони, които са предоставени на избирателните комисии. На таблата пред изборните помещения ще бъде поставен този QR код и чрез функционалността за достъпност в мобилните устройства избирателите ще могат да се информират за кандидатите в листите и при желание да отбележат преференция.“

По отношение на машинното гласуване и сигурността на системата, Нейкова заяви:

Камелия Нейкова – председател на ЦИК: „Машините не могат да бъдат манипулирани. Първо има закон – Изборният кодекс, в който е разписано кои държавни органи удостоверяват съответствието на машините, софтуера, тяхната надеждност, сигурност и съответствие със стандартите. Решението на тези органи – Министерството на електронното управление, Института по метрология и Института за стандартизация – удостоверява, че всички изисквания са изпълнени. Всички системи са криптирани, всички портове са пломбирани така, че да не позволяват разпломбиране. След инсталацията машините се проверяват от държавни експерти съвместно с техниците на „Сиела Норма“. След пломбиране не е възможна външна механична намеса.“

Всяка секционна избирателна комисия ще получи устройство за видеонаблюдение – телефон и стойка, както и инструкции. Ще има QR код, който трябва да бъде сканиран, а устройството да бъде поставено на подходящо място. При неправилно позициониране системата ще сигнализира и процесът трябва да започне отначало.

Камелия Нейкова – председател на ЦИК: „Мобилното приложение е електронен протокол. То е достъпно на сайта на ЦИК и на сайтовете на районните избирателни комисии. Може да бъде изтеглено от всеки, който желае да провери как се въвеждат данните и как работи процесът.“

Тя уточни още, че при коректно попълнен протокол членовете на секционните комисии получават допълнително възнаграждение от 15 евро.

Накрая Нейкова показа и изборната карта на ЦИК, в която по области и общини е представено точното разположение на секциите, както и адресите и номерацията им.

#председател на ЦИК #цик #камелия нейкова

Почина композиторът Кирил Икономов
1
Почина композиторът Кирил Икономов
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
2
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и Левски
3
БНТ 3 излъчва битката за титлата в НВЛ за жени между Марица Пд и...
Кола без шофьор "паркира" в подлеза на Орлов мост (СНИМКИ и ВИДЕО)
4
Кола без шофьор "паркира" в подлеза на Орлов мост (СНИМКИ...
Проф. Ива Христова: Морбилите се разпространяват много бързо в среда, в която хората нямат имунитет
5
Проф. Ива Христова: Морбилите се разпространяват много бързо в...
Лили Иванова: Поклон пред таланта на Кирил Икономов
6
Лили Иванова: Поклон пред таланта на Кирил Икономов

Най-четени

Почина композиторът Кирил Икономов
1
Почина композиторът Кирил Икономов
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи изделия от 2040 г.
2
Турция планира да наложи пълна забрана за продажба на тютюневи...
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
3
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
4
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
5
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
6
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби

Още от: Парламентарни Избори 2026

"Тренд": Пет сигурни формации с представителство в следващото Народно събрание
"Тренд": Пет сигурни формации с представителство в следващото Народно събрание
"Алфа Рисърч": Очаква се по-висока избирателна активност, над 3,3 млн. българи ще отидат до урните "Алфа Рисърч": Очаква се по-висока избирателна активност, над 3,3 млн. българи ще отидат до урните
Чете се за: 05:25 мин.
"Мяра": Пет сигурни партии в парламента, ако гласуваме днес, три остават близо до бариерата от 4% "Мяра": Пет сигурни партии в парламента, ако гласуваме днес, три остават близо до бариерата от 4%
Чете се за: 03:55 мин.
Подготовката за вота: Започва транспортирането на машините за гласуване в страната Подготовката за вота: Започва транспортирането на машините за гласуване в страната
Чете се за: 00:57 мин.
Краят на предизборната кампания Краят на предизборната кампания
Чете се за: 01:10 мин.
Откриха пари и списъци с имена в кола на кандидат-депутат Откриха пари и списъци с имена в кола на кандидат-депутат
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Камелия Нейкова, председател на ЦИК: Всичко е готово за предстоящия вот в неделя
Камелия Нейкова, председател на ЦИК: Всичко е готово за предстоящия...
Чете се за: 03:47 мин.
Политика
"Алфа Рисърч": Очаква се по-висока избирателна активност, над 3,3 млн. българи ще отидат до урните "Алфа Рисърч": Очаква се по-висока избирателна активност, над 3,3 млн. българи ще отидат до урните
Чете се за: 05:25 мин.
Парламентарни Избори 2026
"Мяра": Пет сигурни партии в парламента, ако гласуваме днес, три остават близо до бариерата от 4% "Мяра": Пет сигурни партии в парламента, ако гласуваме днес, три остават близо до бариерата от 4%
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
"Тренд": Пет сигурни формации с представителство в следващото Народно събрание "Тренд": Пет сигурни формации с представителство в следващото Народно събрание
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
200 000 евро, разделени в пликове за купуване на гласове, открити...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Кафява мечка е забелязана край язовир "Кричим"
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
САЩ ще забавят доставките на оръжие: Кои ще са засегнатите държави
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Влезе в сила 10-дневното примирие между Израел и Ливан
Чете се за: 01:37 мин.
По света
