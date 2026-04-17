Камелия Нейкова, председател на ЦИК: Всичко е готово за предстоящия вот в неделя

В студиото на „Денят започва“ председателят на ЦИК Камелия Нейкова даде разяснения за предстоящия вот в неделя.

Камелия Нейкова – председател на ЦИК: „Всичко е готово. Това, което трябва да се случи до събота - Предстои доставката на тактилните шаблони, изработени са от печатницата за онези райони, в които взехме решение за незрящи избиратели, да се осигурят тактилни шаблони, за да могат да гласуват самостоятелно.“

Тактилният шаблон е за гласуване с хартиена бюлетина. Той съответства на квадратчетата на всички регистрирани партии и коалиции. След като бъде поставена бюлетината, секционната избирателна комисия трябва да окаже съдействие на избирателя, да постави тактилния шаблон и да го закрепи с кламери, за да съвпаднат квадратчетата с номерата и кръгчетата с номерата на кандидатите. След това избирателят може да гласува напълно самостоятелно. Има и брайлово писмо, което се използва за прочитане на бюлетината.

Камелия Нейкова – председател на ЦИК: „Освен това има още една възможност за тях. Министерството на електронното управление разработи QR кодове за отделните изборни райони, които са предоставени на избирателните комисии. На таблата пред изборните помещения ще бъде поставен този QR код и чрез функционалността за достъпност в мобилните устройства избирателите ще могат да се информират за кандидатите в листите и при желание да отбележат преференция.“

По отношение на машинното гласуване и сигурността на системата, Нейкова заяви:

Камелия Нейкова – председател на ЦИК: „Машините не могат да бъдат манипулирани. Първо има закон – Изборният кодекс, в който е разписано кои държавни органи удостоверяват съответствието на машините, софтуера, тяхната надеждност, сигурност и съответствие със стандартите. Решението на тези органи – Министерството на електронното управление, Института по метрология и Института за стандартизация – удостоверява, че всички изисквания са изпълнени. Всички системи са криптирани, всички портове са пломбирани така, че да не позволяват разпломбиране. След инсталацията машините се проверяват от държавни експерти съвместно с техниците на „Сиела Норма“. След пломбиране не е възможна външна механична намеса.“

Всяка секционна избирателна комисия ще получи устройство за видеонаблюдение – телефон и стойка, както и инструкции. Ще има QR код, който трябва да бъде сканиран, а устройството да бъде поставено на подходящо място. При неправилно позициониране системата ще сигнализира и процесът трябва да започне отначало.

Камелия Нейкова – председател на ЦИК: „Мобилното приложение е електронен протокол. То е достъпно на сайта на ЦИК и на сайтовете на районните избирателни комисии. Може да бъде изтеглено от всеки, който желае да провери как се въвеждат данните и как работи процесът.“

Тя уточни още, че при коректно попълнен протокол членовете на секционните комисии получават допълнително възнаграждение от 15 евро.

Накрая Нейкова показа и изборната карта на ЦИК, в която по области и общини е представено точното разположение на секциите, както и адресите и номерацията им.