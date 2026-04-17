Какво се случва с цените на сезонните плодове и зеленчуци?

от БНТ , Репортер: Пламенка Тонева
У нас
Цени на пазара „Ситово“, Русе: Клиенти отчитат поскъпване и почти идентични стойности при превалутиране

Клиенти наблюдават драстичен скок на цените, поне такова е усещането на хората по родните пазари у нас. На пазара „Ситово“ в Русенско част от етикетите не са превалутирани от лев в евро, а там, където това е направено, стойностите са почти еднакви. Това твърдят някои потребители.

Кунчо Кунчев, директор на ОП „Общински пазари“ – Русе, казва, че в момента пазарната конюнктура при плодовете и зеленчуците е такава, че цените са почти цифрово еднакви,разликата е единствено във валутата.

Кунчо Кунчев, директор на ОП „Общински пазари“ – Русе: „В момента търговската конюнктура с плодове и зеленчуци в България е такава, че цените са почти цифрово еднакви, само валутата е различна. Но и другите организации, които продават плодове и зеленчуци, особено тези, които се занимават с внос, наистина имат много високи цени.“

Той допълва, че търговците не могат да продават на по-ниски цени. По думите му, въпреки инфлацията през последните години, цените на плодовете и зеленчуците доскоро са се задържали сравнително стабилни.

Кунчо Кунчев, директор на ОП „Общински пазари“ – Русе: „През годините, въпреки инфлацията и всичко, което се случваше в държавата последните 2–3 години, цените на плодовете и зеленчуците се запазваха, с много по-малко увеличение. Докато тази година увеличението е значително.“

Според него високите цени затрудняват както търговците, така и клиентите.

Кунчо Кунчев, директор на ОП „Общински пазари“ – Русе: „Клиентите купуват много по-малко. Ако има брак или фири, това също струва на търговеца. Това затруднява цялата търговия и дейността на пазарите в страната.“

Той отбелязва още, че вносната стока е поскъпнала значително, а българската продукция се предлага на сходни цени. По думите му част от потребителите са се върнали към пазарите заради по-ниски цени спрямо големите търговски вериги, но тенденцията се променя.

Кунчо Кунчев, директор на ОП „Общински пазари“ – Русе: „Клиентите не намаляват, но купуват много по-малко за по-малка стойност. Пазарът в момента по-добре реализира родното производство, отколкото предишни години, когато вносната стока беше по-евтина.“

Той уточнява, че в Русенския край все още не се предлага достатъчно разнообразие от местно производство като домати и краставици, а основно се продава разсад. Продукцията идва най-вече от Южна България, където климатичните условия са по-благоприятни.

Все още е рано да се каже при кои продукти поскъпването е по-осезаемо – при плодовете или при зеленчуците.

Кунчо Кунчев, директор на ОП „Общински пазари“ – Русе: „Аз вчера се разходих из пазара. В момента предлагането на зеленчуци е много по-голямо. При плодовете ще видим как ще тръгнат черешите и останалите ранни плодове. Марулите например, които миналата година струваха около 1 лев на едро, сега са 80–90 евроцента до 1 евро на едро, което е двоен скок в цената.“

Относно търговците и възможността някои да прекратят дейност, Кунчев не изключва подобен сценарий, но не очаква това да се случи в краткосрочен план.

#сезонни плодове и зеленчуци #цената на зеленчуци #поскъпнали плодове #увеличение на цените

