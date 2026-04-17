Променливо време с валежи до неделя

В петък минималните температури ще бъдат между 4° и 10°, в София – около 9°. В югозападните части от страната ще има слаби валежи от дъжд. Максималните температури ще бъдат между 17° и 22°, в София – около 20°. Привечер от северозапад облачността ще се увеличи и ще започнат валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток.

По Черноморието облачността ще е разкъсана до значителна в следобедните часове. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 13°-16°. Температурата на морската вода е 11°-12°. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.

В планините облачността ще е разкъсана, главно в Рило-Родопската област по-често значителна и на места там ще има валежи от дъжд, по най-високите върхове – от дъжд и сняг. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 5°.

В събота през страната ще преминава студен атмосферен фронт. Облачността ще се увеличи и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Вятърът ще се ориентира от север-североизток, ще се усили и с него ще проникне сравнително студен въздух. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 15° и 20°, а минималните – между 6° и 11°.

В неделя преди обяд все още в Източна България ще превалява дъжд, а около обяд валежите навсякъде ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно слънчево време.

В понеделник денят ще започне с предимно слънчево време, вятърът ще се ориентира от запад-северозапад. Минималните температури ще са с градус-два по-ниски, а дневните – по-високи. Привечер над западните райони ще се развива купесто-дъждовна облачност и през нощта срещу вторник и във вторник от запад на изток на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, а максималните – между 15° и 20°.