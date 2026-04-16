За колко време ще стигне керосинът в Европа?

Международната агенция по енергетика предупреди, че Европа разполага с авиационно гориво за още шест седмици, ако не успее да замени поне половината от вноса от Близкия изток.



Ако доставките останат блокирани заради затварянето на Ормузкия проток, може да се стигне до отмяна на полети. Експерти отчитат, че Персийския залив е най-големият източник на авиационно гориво на глобалните пазари. Рафинериите в страни като Южна Корея, Индия и Китай са силно зависими от вноса на суров петрол от Близкия изток.

Нискотарифни превозвачи вече отчитат спад в резервациите и прогнозните печалби. Нидерландският превозвач "Ка Ел Ем" вече обяви, че ще анулира 160 полета през следващите месеци заради високите цени на горивото.