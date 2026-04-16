Тръмп за преговорите с Техеран: Иран се съгласи с почти всичко, отказва се от ядрено оръжие

Мартин Гицов
Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че е налице историческа възможност за споразумение с Ливан. Според Хизбула, присъствието на израелски части в Ливан дава право на съпротива на ливанския народ. Еврокомисията привества 10-дневното примирие и заяви, че Европа ще продължи да призовава за зачитане на териториалната цялост на Ливан.

Израелският премиер Нетаняху и ливанският президент Аун ще дойдат в Белия дом до четири или пет дни, за обща среща с Тръмп, обяви тази вечер американският президент.

Той изрази увереност, че Хизбула ще се присъедини към договореното примирие в Ливан. Тръмп отбеляза, че може да отиде в Исламабад, ако там бъде договорено и подписано споразумение за край на войната с Иран. Според него, иранската страна се е съгласила с почти всичко.

На тръгване за Невада и Аризона американският лидер каза, че е склонен да удължи прекратяването на огъня между Съединените щати и Иран, но може да се окаже, че това не е необходимо. Тръмп увери, че Техеран е приел да се откаже от амбициите си за ядрено оръжие.

Доналд Тръмп - президент на САЩ: "Много важно е Иран да няма ядрено оръжие и те са се съгласили с това, при това много убедително. Те са се съгласили да ни предадат обогатения уран, който е дълбоко под земята заради ударите, които извършихме с бомбардировачите B-2. Така че имаме много споразумения с Иран и мисля, че ще се случи нещо много позитивно.“

