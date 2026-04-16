След стрелбите в училища в Турция: Арести за публикуване на провокаторско съдържание

Турската полиция извърши над 160 ареста за публикуване онлайн на дезинформация за двете масови убийства в отделни училища тази седмица.



Публикациите за трагедиите всяват страх, призовават към протести и възхваляват престъпленията, посочват турските власти. Девет души загинаха вчера от ръката на 14 -годишен в училище, а ден по-рано 19-годишен нападател откри огън и рани 16 души в друго учебно заведение. И двамата стрелци бяха открити мъртви.

Учители излязоха на протест в Анкара с искане за реформи и поискаха оставката на министъра на образованието. Жертвите бяха погребани с церемонии, към които се присъединиха и представители на правителството.