Новият български филм "Чамкория" пресъздава атентата в църквата "Света Неделя"

Алекс Христов от Алекс Христов
Всичко от автора
Започна вторият и финален етап от заснемането на лентата

Снимка: БТА/Архив
Започна вторият и финален етап от заснемането на българския филм "Чамкория". Първите снимки бяха през есента. Това е четвърти пълнометражен игрален филм на режисьора Виктор Божинов и втори по роман на писателя Милен Русков. Българската национална телевизия е копродуцент на филма. Очаква се лентата да тръгне по кината през втората половина на 2027 година.

101 години по-късно си спомняме за кървавия атентат в църквата "Света Неделя" – водещото събитие във втория етап на снимките на новия български филм "Чамкория". По време на атентата загиват 134 души, затрупани от отломките на църквата, ранените са около 500.

Виктор Божинов – режисьор: "Една от причините да направим този филм е и паметта на тези хора, невинно загинали в периода на едни много тежки политически боричкания, противопоставяне, драматичен период за новата българска история."

Действието в "Чамкория" се развива в Царска България през 20-те години на миналия век – време на ожесточени политически сблъсъци и разпадаща се надежда след войните. Филмът пресъздава трагичното събитие.

Виктор Божинов – режисьор: "Църквата общо взето на четири различни технологични етапа ще я снимаме, днес започваме с интериора, в киноцентъра имаме интериор, декор на вече разрушената катедрала. Утре продължаваме пред самата "Св. Неделя".

В главната роля, тази на таксиметровия шофьор от "Банишора" Славе Желязков – Бай Славе, влиза актьорът Малин Кръстев.

Малин Кръстев – актьор: "Надявам се да намеря парадокса в този човек да мога да извадя и един друг Бай Славе по-чувствителен, не само парадоксален и смешен. Почти няма кадър и епизод без Бай Славе."

БНТ е най-големият продуцент на телевизионно кино в България, a "Чамкория" е част от филмопроизводството на обществената телевизия.

