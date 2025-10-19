БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Започнаха снимките на "Чамкория"

Цанка Николова от Цанка Николова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Запази

Това е четвъртият пълнометражен игрален филм на режисьора Виктор Божинов и втори по роман на писателя Милен Русков след огромния успех на "Възвишение"

Започнаха снимките на "Чамкория"
Слушай новината

Започнаха снимките на "Чамкория" – четвъртият пълнометражен игрален филм на режисьора Виктор Божинов и втори по роман на писателя Милен Русков след огромния успех на "Възвишение".

Действието в "Чамкория" се развива в Царска България през 20-те години на миналия век – време на ожесточени политически сблъсъци и разпадаща се надежда след войните.

Снимките на филма ще протекат в два етапа – есенен и пролетен.

Сцените през есента ще бъдат снимани в София, в Боровец и студио за специални ефекти, пресъздаващи обстановката от онова време.

БНТ е най-големият продуцент на телевизионно кино в България, a "Чамкория" е част от филмопроизводството на обществената телевизия.

#"Чамкория" #филм

Последвайте ни

ТОП 24

"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия на пътя край Созопол - загинаха три момчета (ОБЗОР)
1
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия...
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
2
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Три години по-късно инфлуенсърът Елекса се завърна: Ако някой ми беше казал, че ще нося хиджаб - щях да се изсмея
4
Три години по-късно инфлуенсърът Елекса се завърна: Ако някой ми...
"Искаме си гората": Жителите на Свищов на протест
5
"Искаме си гората": Жителите на Свищов на протест
Борисов: Всички казват да не се ходи на избори, ама Борисов да каже
6
Борисов: Всички казват да не се ходи на избори, ама Борисов да каже

Най-четени

Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
1
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
2
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
3
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
4
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
5
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия на пътя край Созопол - загинаха три момчета (ОБЗОР)
6
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия...

Още от: Култура

Гледайте "Ваклуш" тази вечер по БНТ
Гледайте "Ваклуш" тази вечер по БНТ
Започва панаирът на книгата във Франкфурт Започва панаирът на книгата във Франкфурт
Чете се за: 00:30 мин.
Популярният портрет на Мария-Антоанета всъщност е на сестра ѝ, сочи проучване Популярният портрет на Мария-Антоанета всъщност е на сестра ѝ, сочи проучване
Чете се за: 03:25 мин.
Софийската опера представя тази вечер новите постановки на „Селска чест“ и „Палячи“ Софийската опера представя тази вечер новите постановки на „Селска чест“ и „Палячи“
Чете се за: 03:10 мин.
Започна "Синелибри": Фестивалът открива "Чужденецът" на Франсоа Озон Започна "Синелибри": Фестивалът открива "Чужденецът" на Франсоа Озон
Чете се за: 00:50 мин.
Нов музей в Мексико показва личния свят на художничката Фрида Кало (СНИМКИ) Нов музей в Мексико показва личния свят на художничката Фрида Кало (СНИМКИ)
Чете се за: 02:30 мин.

Водещи новини

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Проверяват обучението и изпита на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край Созопол Проверяват обучението и изпита на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край Созопол
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Потребителската кошница - поскъпват краставиците, гроздето и олиото Потребителската кошница - поскъпват краставиците, гроздето и олиото
Чете се за: 00:35 мин.
Общество
"Президентът не е крал": Стотици хиляди протестираха срещу политиката на Тръмп "Президентът не е крал": Стотици хиляди протестираха срещу политиката на Тръмп
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Хамас предаде на Израел телата на още двама загинали заложници
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Република Северна Македония гласува на местни избори
Чете се за: 00:42 мин.
По света
"След новините": Изгубени в боклука - криза, възможност...
Чете се за: 14:22 мин.
Общество
Младите изместват кафето и прясното мляко сутрин - залагат на...
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ