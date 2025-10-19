Започнаха снимките на "Чамкория" – четвъртият пълнометражен игрален филм на режисьора Виктор Божинов и втори по роман на писателя Милен Русков след огромния успех на "Възвишение".



Действието в "Чамкория" се развива в Царска България през 20-те години на миналия век – време на ожесточени политически сблъсъци и разпадаща се надежда след войните.

Снимките на филма ще протекат в два етапа – есенен и пролетен.

Сцените през есента ще бъдат снимани в София, в Боровец и студио за специални ефекти, пресъздаващи обстановката от онова време.

БНТ е най-големият продуцент на телевизионно кино в България, a "Чамкория" е част от филмопроизводството на обществената телевизия.



